Twitter'ın yıllardır beklenen ancak bir türlü hayata geçirilmeyen tweet düzenleme özelliği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yakın bir gelecekte kullanıma sunulacak özelliğin nasıl görüneceği video olarak açığa çıktı.

Elon Musk'ın satın alma hamlesiyle internet dünyasının bir numaralı gündemi haline gelen Twitter, buna paralel olarak çok istenen tweet düzenleme özelliğinin duyurulması ile de çok konuşuldu. Yıllardır istenen ancak bir türlü getirilmeyen özellik artık resmileşmiş durumda. Yakın bir gelecekte tüm Twitter kullanıcı, yaptıkları bir paylaşımı düzenleme imkanı yakalayacaklar. Şimdiyse yaklaşmakta olan bu özellikle ilgili yeni gelişmelerle karşınızdayız.

Kodlar üzerinde yaptığı çalışmalar ile yenilikleri erkenden duyuran Jane Manchun Wong, Twitter'a gelecek yeni özelliğin nasıl görüneceğini ortaya çıkardı. Paylaşılan ekran görüntüleri ve video, tweet açılır menüsüne "Edit Tweet" başlıklı yeni bir buton ekleneceğini ve bu buton ile düzenlemelerin yapılacağını gözler önüne seriyor. Ancak bu özellik, bazı kısıtlamalara sahip olacak gibi duruyor.

Düzenleme butonu, yalnızca ilk 30 dakika kullanılabilir olacak

Jane Manchun Wong'un ortaya çıkardığı bilgiler, tweet düzenlemelerinin yalnızca ilk 30 dakika boyunca yapılabileceğini ortaya çıkardı. Yani yaptığınız bir paylaşımı birkaç gün sonra düzenleyemeyeceksiniz. Ancak yapabileceğiniz düzenlemelerde hiçbir sınırlama olmadığını söylemek gerek.

Öyle ki düzenleme kapsamında bir tweeti sil baştan yazabileceksiniz. Video, GIF ve fotoğraflar da istenildiği gibi düzenlenebilecek. Ayrıca düzenlenen bir tweet için minik bir not da takipçilerle paylaşılacak. Edinilen bilgilere göre tweet düzenleme özelliği, güncelleme geçmişini de gösterecek.

Twitter'a yakında gelecek özellikle ilgili ekran görüntülerini açığa çıkaran Jane Manchun Wong, bu özelliğin bazı sorunlara sahip olduğunu belirtiyor. Örneğin bazı durumlarda tweette kullanılan görüntünün formatı değişiyor. Ayrıca görüntülerin yeniden yüklendiğini belirten Wong, bunun oldukça verimsiz olduğunu ifade ediyor.

Ancak Edit Tweet butonunun henüz geliştirme aşamasında olduğunu unutmamak gerek. Haliyle ekip, özelliği en iyi hale getirebilmek için elinden geleni yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Yani Wong'un bahsettiği sorunlar gelecekte çözülebilir.

Tweet düzenleme özelliğinin nasıl kullanılacağını gösteren video