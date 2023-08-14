Elon Musk’ın satın aldıktan sonra geçtiğimiz ay X’e dönüştürdüğü Twitter, daha fazla kitleye ulaşmak ve Threads gibi rakiplerin önüne geçmek için içerik üreticilerine ücret ödemeye başlamıştı. Son 3 ayda 5 milyondan fazla erişim sağlayan üreticiler, yüzlerce ve hatta binlerce dolarlık havadan gelir elde etti.
Öte yandan X’in içerik üreticilerine ücret ödediği platform Stripe, ülkemizde olmadığından para kazanan içerik üreticilerinin kafasında büyük soru işaretleri oluştu. Fakat bugün, Stripe tarafından paylaşılan resmi açıklamayla Türkiye’deki kullanıcıların ödemelerini nasıl alabilecekleri netleşti.
Türkiye’de X’ten para kazananlar, gelirlerini bu şekilde hesaplarına alabilir:
Resmi Stripe destek hesabı, Twitter’da Sezer İltekin’in “Türkiye'de ikamet eden bireyler, Stripe Express kullanarak Twitter'dan ödeme almaya devam etmek için Türk adreslerini ve Türk banka hesaplarını kullanmaya devam edebilecek mi?” sorusunu şu şekilde yanıtladı:
Stripe Express’i birçok kullanıcı biliyordu, ancak bazı sorunlar da gündemdeydi:
Sezer İltekin’in sorusu aslında Twitter’daki bazı içerik üreticilerinin ödeme alırken karşılaştıklarını paylaştıkları bir sorundan kaynaklanıyordu. İltekin, bu soruna yönelik açıklama için Stripe’a tüm Türk vatandaşlar için şöyle bir açık mektup iletti:
Stripe, söz konusu sorun hakkında bilgileri olmadığını bildirerek Stripe Express üzerinden Türkiye’deki kullanıcıların ödemelerini alabileceklerini paylaştı ve konuyu netleştirdi.