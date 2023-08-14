X (Twitter) üzerinden gelir elde edecek Türk kullanıcıların ödemeleri nasıl alacakları resmen netleşti.

Elon Musk’ın satın aldıktan sonra geçtiğimiz ay X’e dönüştürdüğü Twitter, daha fazla kitleye ulaşmak ve Threads gibi rakiplerin önüne geçmek için içerik üreticilerine ücret ödemeye başlamıştı. Son 3 ayda 5 milyondan fazla erişim sağlayan üreticiler, yüzlerce ve hatta binlerce dolarlık havadan gelir elde etti.

Öte yandan X’in içerik üreticilerine ücret ödediği platform Stripe, ülkemizde olmadığından para kazanan içerik üreticilerinin kafasında büyük soru işaretleri oluştu. Fakat bugün, Stripe tarafından paylaşılan resmi açıklamayla Türkiye’deki kullanıcıların ödemelerini nasıl alabilecekleri netleşti.

Türkiye’de X’ten para kazananlar, gelirlerini bu şekilde hesaplarına alabilir:

Resmi Stripe destek hesabı, Twitter’da Sezer İltekin’in “Türkiye'de ikamet eden bireyler, Stripe Express kullanarak Twitter'dan ödeme almaya devam etmek için Türk adreslerini ve Türk banka hesaplarını kullanmaya devam edebilecek mi?” sorusunu şu şekilde yanıtladı:

“Türkiye henüz şirketler için standart hesap alımı için uygun olmasa da, bireyler X/Twitter'dan Stripe Express aracılığıyla ödeme alabilirler.”

Stripe Express’i birçok kullanıcı biliyordu, ancak bazı sorunlar da gündemdeydi:

Sezer İltekin’in sorusu aslında Twitter’daki bazı içerik üreticilerinin ödeme alırken karşılaştıklarını paylaştıkları bir sorundan kaynaklanıyordu. İltekin, bu soruna yönelik açıklama için Stripe’a tüm Türk vatandaşlar için şöyle bir açık mektup iletti:

“Türk vatandaşları adına Stripe'a açık mektup

Stripe Express, Twitter üzerinden hesap oluştururken Türkiye 'de ikamet eden bireyler için beklendiği gibi çalışıyor ancak insanlar birkaç ödeme aldıktan sonra hesaplarının kapatıldığını bildiriyor.

Bu hizmet, Swift sistemi üzerinden kişisel bir banka hesabına havale yapılmasını içeriyor ve alınan fonlar için Türkiye'de vergiler ödenerek ilk seferde amaçlandığı gibi çalışıyor.

Ancak görünen o ki Stripe, Türk banka hesaplarına bir veya birkaç kez ödeme alan hesapları kapatıyor.

Bu sistem (Swift üzerinden para transferi) çalışıyorsa neden hesap kapatıyorsunuz? Türkiye'de geleneksel Stripe desteklenmiyor diye Türk vatandaşlarını mı cezalandırıyorsunuz?

Sadece Twitter üzerinden ödeme almak için başka bir ülkede şirket kurmak istemiyoruz. Lütfen bu konu hakkında açıklama yapınız. Teşekkürler.”

Stripe, söz konusu sorun hakkında bilgileri olmadığını bildirerek Stripe Express üzerinden Türkiye’deki kullanıcıların ödemelerini alabileceklerini paylaştı ve konuyu netleştirdi.