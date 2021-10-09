Twitch bir kez daha hacklendi

Yakın zamanda hacklenen yayın platformu Twitch'e bir saldırı daha gerçekleşti. Saldırıda bu sefer bir sürü arka plan resmi, Twitch'in sahibi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un fotoğrafıyla değiştirildi.

Amazon’un sahibi olduğu dünyanın en popüler yayın platformu Twitch geçtiğimiz günlerde hacklenmiş; en çok kazananların ve kaynak kodlarının da dahil olduğu 125 GB’lık devasa bir veri sızıntısı gerçekleşmişti. Saldırıyı yapan kişinin kimliği sırrını korumaya devam ededursun, Twitch de hala daha etkileri devam eden saldırının ardından toparlanmaya çalışıyor.

Twitch için kötü değil, çok kötü geçen haftada bilgisayar korsanları son olarak bir sürü arka plan resmini Jeff Bezos’un fotoğraflarıyla değiştirdi.

Saldırının etkisi hala daha sürüyor

The Verge’ün bildirdiği habere göre Amazon’un kurucusu ve eski CEO’su Bezos’un fotoğrafları; GTA V, Minecraft ve Dota 2 gibi oyunların dizin listelerinde göründü. Fotoğraflarda Bezos’un, Twitch sohbetlerinde oldukça popüler olan “PogChamp” emote yüzünü yaptığı dikkat çekti.

Şaşırtıcı olan şey ise, aynı görüntünün Twitch’e saldıran bilgisayar korsanının gönderdiği iddia edilen bir 4chan gönderisinde de ortaya çıkmış oluşu. Ancak söz konusu 4chan olduğunda gördüğünüz her şeyi ciddiye almak pek de akıllıca olmayacaktır.

Ne olmuştu?

Bu değişikliğin, Amazon’un sahibi olduğu yayın platformuna yapılan ve sonucunda 125 GB’den fazla veri ve platformun kaynak kodunun sızdırıldığı güvenlik ihlaliyle bir alakasının olup olmadığı ise henüz meçhul.

Twitch’te yayın yapan en ünlü yayıncılardan bazılarına yapılan üç yıllık ödeme bilgileri de sızdırılanlar arasındaydı. Sızdırılan ödeme bilgileri; platformdaki içerik üreticilerinin arasındaki devasa kazanç eşitsizliğini vurgular nitelikteydi.

Bütün bunların arka planında ise yüzlerce Twitch yayıncısı, şirketin şiddet ve kötüye kullanıma karşı zayıf bir tutum sergilediğine dikkat çekerek nefret saldırılarını protesto etmek amacıyla ağustos ayında siteden çıkış yapmıştı. Yakın zamanda Facebook’un başına gelenleri de düşündüğümüzde bu haftanın sosyal medya platformları için oldukça ağır geçtiğini söylemek iabetli olacaktır diye düşünüyoruz.