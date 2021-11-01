Twitch'ten Kara Para Aklama Olaylarına İlişkin Resmi Açıklam

Playerbros'a açıklama yapan Twitch Türkiye sözcüsü, yaklaşık son 1 haftadır gündemden düşmeyen "kara para aklama" ve "bit dolandırıcılığı" hakkında açıklama yaptı. Platform bu tarz durumlara ilişkin harekete geçeceğinin sinyallerini verdi.

Canlı yayın platformu Twitch'in hacklenmesi ile ortaya çıkan veriler üzerinden yapılan paylaşımlar, Türkiye ve dünyada döndüğü iddia edilen "bit dolandırıcılığı" ya da "kara para aklama" olayları hakkında ilk resmi açıklama geldi.

Twitch skandalına ilişkin detayları Jahrein'in konuk olduğu videoda aktarmıştık:

Oyun basının öncülerinden Playerbros'a açıklamada bulunan Twitch sözcüsü şu ifadeleri kullandı:

“Topluluğumuzu, yasaklanmış davranışlarda bulunan hesaplara karşı kararlı adımlar atmaktan çekinmediğimizi temin etmek istiyoruz. Twitch’te finansal dolandırıcılığı düzenli olarak önlemek ve sadece Eylül ayında, para kazanma araçlarımızı kötüye kullanmaktan dolayı Türkiye’deki 150’den fazla ortağımıza karşı harekete geçtik ve bu durumdan etkilenen kişilerle iletişime geçtik.”

Playerbros'un aktardığı detaylara göre Twitch, yerel yasaları, platformun politikalarını ihlal ederek finansal uygulamalarda bulunan yayıncılar tespit edilmeye ve uzaklaştırmaya devam edecek. Bir başka değişle Twitch, söz konusu iddiaları reddetmiyor, hatta bu yayıncıların tespit edilip uzaklaştırılacağına dair söz veriyor.