Canlı yayın platformları son dönemde büyük bir rekabetin içinde. Kullanıcı alışkanlıkları hızla değişirken, sahte izleyici botları da platformların güvenilirliğini zedeliyor. Özellikle Twitch’te alınan yeni önlemler bu tabloyu gözler önüne serdi. Kısa sürede yaşanan izleyici düşüşü, Twitch’teki sahte botların etkisini net bir şekilde ortaya çıkardı.

Twitch’te izlenme sayıları son günlerde gözle görülür şekilde azaldı. Bunun nedeni ise platformun sahte izleyici botlarına karşı başlattığı sıkı denetimler oldu.

Twitch genelinde 21 Ağustos’tan itibaren başlayan düşüş, kısa sürede dikkat çekecek boyuta ulaştı. 22 Ağustos’ta izleyici sayıları bir önceki haftaya göre yüzde 24 daha düşük kaydedildi. 24 Ağustos’ta ise bu oran yüzde 23 oldu.

Botlar yayıncıların izleyici sayılarını şişiriyor

Twitch’teki izlenme düşüşünü sadece büyük etkinliklerin eksikliğiyle açıklamak mümkün değil. Görünen o ki asıl etkiyi bot temizliği yarattı. Bu durumdan en çok etkilenen isimlerden biri de Asmongold oldu. Yayıncının izlenme sayıları, içerik farkı gözetilmeksizin ortalama yüzde 10–20 azaldı. Gamescom’un Opening Night Live etkinliğini restream ettiği gün bir artış yaşansa da son haftalara kıyasla yüzde 20–30 arasında bir kayıp söz konusu oldu.

Tectone gibi bazı yayıncılar, botlar yüzünden izleyici sayılarının bir anda iki katına çıktığını sonra da hızla düştüğünü söylüyor. Şimdilik elimizdeki veriler kesin bir tablo çıkarmaya yetmiyor ama Twitch’teki izleyicilerin önemli bir kısmının sahte olduğu netleşmiş durumda. Önümüzdeki süreçte daha fazla veri geldikçe, botların gerçek izleyici sayısını ne kadar şişirdiği daha açık şekilde ortaya çıkacak.