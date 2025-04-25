Twitch, 2024’e ait izlenme verilerini açıkladı. Grand Theft Auto V, 1,4 milyar saat izlenerek zirveye yerleşti.

2024'te Twitch'in en çok izlenen oyunu açıklandı. 11 yıl önce çıkarılan Grand Theft Auto V, Twitch’te 2024 yılı boyunca 1,4 milyar saat izlenerek en çok izlenen oyun unvanını aldı.

Twitch, 2024’e ait bazı izlenme verilerini paylaştı. Yayımlanan verilere göre Grand Theft Auto V, yıl boyunca toplamda 1,4 milyar saat izlenerek platformun zirvesine yerleşti. Oyunun hâlâ geniş bir izleyici kitlesine hitap ettiği görülüyor.

1,4 milyar izlenme süresi ile zirve Grand Theft Auto V'te

Twitch ayrıca izleyicilerin içerik tercihleriyle ilgili bazı bilgiler de sundu. xQc, Kai Cenat, Pokimane ve HasanAbi gibi bilinen yayıncılar, 2024’te en çok izlenen isimler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra gerçek yüz yerine sanal karakter kullanan V-Tuber’lar da dikkat çekti. Bu yayın türü bir önceki yıla göre %10 oranında izlenme artışı yaşarken toplam izlenme süresi 1 milyar saatin üzerine çıktı.

Popüler oyunlar listesinde rekabetçi nişancı oyunları da kendine üst sıralarda yer buldu. Bu türde öne çıkan ilk üç oyuna baktığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor:

Call of Duty: 451 milyon saat

Fortnite: 500 milyon saatten fazla

Valorant: 804 milyon saat

GTA V’in 1,4 milyar saatlik izlenme süresi, diğer popüler oyunları geride bırakmış durumda. Hâl böyleyken bu yıl çıkması beklenen GTA VI’nın yaratacağı etki de şimdiden merak konusu oldu.