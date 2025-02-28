Twitch, para kazanma sistemini güncelliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte abonelikler ve Bits gibi gelir araçları daha fazla yayıncıya açılacak.

Canlı yayın platformu Twitch, para kazanma sisteminde köklü bir değişikliğe gidiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce yalnızca "İştirak" ve "Partner" statüsüne sahip yayıncıların erişebildiği gelir araçları, birçok yayıncı için kullanılabilir hale gelecek.

Twitch, para kazanma sisteminde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirket, yeni düzenlemeyi 2025'in sonlarına doğru hayata geçirmeyi planlıyor.

Twitch'te gelir kuralları değişiyor

Twitch CEO’su Dan Clancy tarafından yapılan açıklamaya göre, abonelikler ve Bits gibi gelir modelleri, platforma yeni katılan yayıncılar dahil olmak üzere geniş bir kesime açılacak. Daha önce "İştirak" olmak için belirli bir takipçi sayısına ve izleyici ortalamasına ulaşmak gerekiyordu. Ancak yeni sistem, içerik üreticilerinin gelir elde etmeye başlamasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Buna ek olarak, yayıncıların kazançlarını Twitch platformu içinde harcayabilecekleri yeni bir özellik de sunulacak.

Şirket, sadece bireysel yayıncılar için değil, ortak yayın yapan içerik üreticileri için de yeni gelir modelleri üzerinde çalışıyor. Mobil kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla yatay ve dikey video formatlarını destekleyen yayın araçları geliştirildi. Aynı zamanda yayıncıların içeriklerini daha kolay düzenleyebilmesi için klip düzenleme araçlarında da güncellemeler yapıldı.

Twitch, bu değişikliklerden önce 19 Nisan itibarıyla önemli anlar ve yüklemeler için 100 saatlik bir saklama sınırı getireceğini duyurmuştu. Depolama maliyetlerini düşürme gerekçesiyle alınan bu karar, kullanıcılar arasında tartışmalara yol açmıştı. Şirketin yeni gelir sistemiyle içerik üreticilerine daha fazla fırsat sunmayı amaçladığı ifade edildi.