Twitch, Koronavirüs Sebebiyle 3 Milyar Saat İzlenmeyi Geçti

Koronavirüs yüzünden evde kaldığımız bu günlerde, canlı yayın platformlarına ilgi artıyor. Son çeyrekte Twitch rekor rakamlara imza atarken Mixer, Youtube Gaming ve Facebook Gaming gibi platformlar da izleyici sayılarını bir hayli artırdı.

The Loadout'un raporlarına göre Twitch, son çeyrekte 3 milyar saat izlenmeyi geçti. Tüm bu saatleri bir araya getirirseniz yaklaşık 345 bin sene ediyor. Eğer bunu zaman çizelgesinde incelemek isterseniz de insanlığın başladığı tarihlere kadar gitmeniz gerekiyor. Bu artışın nedenininse koronavirüs salgını yüzünden eve kapanan insanlar olduğu tahmin ediliyor. Birçok insan, uzmanların dediklerine uyarak evde kalmayı seçiyor ve bu süre zarfında video oyunlarına olan ilgi artıyor. Bu noktada Steam de geçtiğimiz günlerde satış rekoruna imza attığını açıklamıştı.

Streamlabs'in raporlarına göre Twitch, son çeyrekte tüm zamanların en çok izlenme saatine, yayın yapma saatine ve ortalama eş zamanlı izleyici sayısına ulaştı. Bu sayıları artıran tek platform tabii ki yalnızca Twitch olmadı. YouTube Gaming'in ortalama eş zamanlı izleyici sayısı da son çeyrekte %15,5'lik bir artış yakaladı. Öte yandan Facebook Gaming ise geçen yılın aynı çeyreğindeki rakamları bu sene 4 katına çıkarmayı başardı.

Twitch'te 2 ayda 121 milyon saat yayın yapıldı:

En popüler canlı yayın platformlarından biri olan Mixer'ın yayıncı sayısı, Facebook Gaming ve YouTube Gaming'in toplam yayıncı sayısından daha fazla. Bu konuda Mixer, Twitch'ten sonra bu çeyrekte en çok yayın yapılan ikinci platform olma özelliğini taşıyor.

Verilere göre Twitch, bu sektördeki en başarılı isim olmaya devam ediyor. Platformda geçen senenin aynı çeyreğinde yapılan yayın saati düşmüştü ancak bu seneki rakamlarla birlikte Twitch'in eski hâline, hatta eskisinden de iyi bir hâle döndüğünü söyleyebiliriz. Twitch üzerinde ocak ayından mart ayına kadar %20'lik bir artışla 121 milyon saat yayın yapıldı ki bu sayı da tüm zamanlarda ulaşılan en yüksek sayı olma özelliğini taşıyor.

Twitch, Mixer ve diğer yayın platformlarında yaşanan bu artışın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.