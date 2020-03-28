Günümüzün en popüler canlı görüntü akış platformlarından Twitch, bugün yaptığı duyuruda Dünya Sağlık Örgütü'nün Birlik Mücadele Fonu'na bağış toplamak için birçok ünlüyle 12 saatlik yayın yapacağını açıkladı. Yayın, bu akşam 19.00'da başlayacak.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, insanların kendilerini evlerine kapatmalarına neden oldu. Uzmanlar, virüse karşı bir aşı için en azından 12 ay beklememiz gerektiğini söylerken bu süreçte yayılmayı durduracak geçici çözümler için de çalışmalar yapılıyor.

Bu çalışmaların daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için elbette para gerekiyor. Bugüne kadar birçok şirket, Dünya Sağlık Örgütü’nün başlatmış olduğu Birlik Mücadele Fonu’na milyonlarca dolar bağış yapmış olsa da gereken miktara hâlâ ulaşılabilmiş değil.

Twitch, COVID-19 fonuna yardım için büyük bir yayın yapacak:

Günümüzün en çok popüler canlı yayın platformu olan Twitch de diğer pek çok şirket gibi Dünya Sağlık Örgütü’nün oluşturduğu fona yardım için kollarını sıvadı. Twitter üzerinden bir duyuru yayınlayan şirket, COVID-19 tedavisine yardım etmek için düzenleyeceği yeni etkinliği paylaştı.

Twitch’in ‘Twitch Stream Aid’ adıyla başlattığı yeni bağış kampanyasında birçok ünlü isim, belirli bir program çerçevesinde peş peşe tek bir kanal üzerinden yayın yapacak. Tam 12 saat sürmesi planlanan bu yayın, TSİ 19.00’da başlayacak ve sabah 07.00’da sona erecek.

Twitch Stream Aid'de pek çok farklı etkinlik yapılacak:

Twitch Stream Aid’deki yayınlarda oyun oynanacak, sohbet edilecek, şarkılar söylenecek ve daha birçok şey yapılacak. Yayına katılacak ünlü isimler arasında Rita Ora, John Legend, Steve Aoki, Lindsey Stirling, Halestorm, Lando Norris, Brandy Clark, OneRepublic, Monsta, Machine Gun Kelly, YOLA ve Jacob Collier gibi isimler ve daha fazlası bulunuyor.

Twitch tarafından düzenlenen Twitch Stream Aid yayınında yapılacak tüm bağışlar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan Birlik Mücadele Fonu’na aktarılacak. Twitch gibi yalnızca birkaç saat içerisinde yüz binlerce doların toplanabildiği bir platformda bu akşam yapılacak bağışın toplam miktarını hepimiz merak ediyoruz.

Twitch Stream Aid’i saat 19.00 itibarıyla canlı olarak izlemek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Yayına katılacak ünlü isimleri öğrenmek, yayın programına göz atmak ve yayın hakkında tüm detaylara ulaşmak içinse bu bağlantıya tıklayın.