Google CEO'su Sundar Pichai tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, koronavirüsle mücadele kapsamında 800 milyon doların üzerinde para harcayacak. Google, doğrudan bağışların yanı sıra hizmet ve uzmanlık da sunarak mücadeleye katılacak.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 27.365 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında teknoloji ve bilişim devleri de önemli adımlar atıyor. Bunlardan biri olan Google, salgınla mücadele için milyonlarca dolar harcayacak.

Google geçen ay kamuoyunu hastalıktan koruyucu önlemler konusunda eğitmek için 25 milyon dolarlık bir reklam hibesi yaptığını açıklamıştı. Şirket, eğitimin koronavirüsün yayılmasını engellemede temel silah olduğuna inanıyor. Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai, bugün açıklanan önlem paketi kapsamında Google'ın 800 milyon doların üzerindeki bağış, hizmet ve uzmanlık yoluyla koronavirüsle mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

KOBİ'lere, devletlere ve sağlık emekçilerine destek

Şirketin hazırladığı yardım paketinden küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, sağlık örgütleri ve devletler, pandemiyle savaşın en ön cephesinde yer alan sağlık emekçileri de faydalanacak. Şirketin yapacağı yardımlar şöyle sıralanıyor:

Google, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ve küresel çapta COVID-19 salgınının yayılmasına karşı kritik bilgiler sağlayan ve diğer önlemlerle yerel topluluklara yardımcı olan 100'den fazla devlet kuruluşuna 250 milyon dolarlık reklam hibesi verecek. Bunun yanı sıra özellikle KOBİ'ler için kamusal hizmet duyuruları ve diğer kaynakları çalıştırmak amacıyla mali kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine 20 milyon dolarlık reklam hibesi verilecek.

reklam hibesi verecek. Bunun yanı sıra özellikle KOBİ'ler için kamusal hizmet duyuruları ve diğer kaynakları çalıştırmak amacıyla mali kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine reklam hibesi verilecek. Küçük işletmelerin sermayeye erişmesine yardımcı olmak için dünyadaki STK'ları ve finans kurumlarını destekleyecek 200 milyon dolarlık yatırım fonu düzenlendi. Örneğin Google, ana akım mali kurumların yetersiz hizmet gören toplulukları ve insanları finanse etmek için ABD'deki Fırsat Finans Ağı (Opportunity Finance Network) ile birlikte çalışıyor.

yatırım fonu düzenlendi. Örneğin Google, ana akım mali kurumların yetersiz hizmet gören toplulukları ve insanları finanse etmek için ABD'deki Fırsat Finans Ağı (Opportunity Finance Network) ile birlikte çalışıyor. Geçtiğimiz sene boyunca hesabı aktif olan tüm KOBİ'lere 340 milyon dolarlık Google Ads kredisi tanımlandı. Kredi bildirimleri, Google Ads hesaplarında görünecek ve Google'ın reklam platformlarında 2020'nin sonuna kadar istenildiği zaman kullanılabilecek.

Google Ads kredisi tanımlandı. Kredi bildirimleri, Google Ads hesaplarında görünecek ve Google'ın reklam platformlarında 2020'nin sonuna kadar istenildiği zaman kullanılabilecek. 20 milyon dolarlık Google Cloud kredi havuzu ayarlandı. Bu havuz, akademik kurumların ve araştırmacıların Google'ın bilgi işlem ve altyapısından yararlanması için oluşturuldu. Araştırmacılar potansiyel tedavileri ve aşıları araştırırken, kritik verileri takip ederken ve COVID-19 ile mücadele etmenin yeni yollarını belirlerken bu havuzdan faydalanacak.

Google Cloud kredi havuzu ayarlandı. Bu havuz, akademik kurumların ve araştırmacıların Google'ın bilgi işlem ve altyapısından yararlanması için oluşturuldu. Araştırmacılar potansiyel tedavileri ve aşıları araştırırken, kritik verileri takip ederken ve COVID-19 ile mücadele etmenin yeni yollarını belirlerken bu havuzdan faydalanacak. Kişisel koruyucu ekipman ve hayat kurtaran tıbbi cihazların üretim kapasitesini artırmaya yardımcı olmak için doğrudan mali destek ve uzmanlık desteği geldi. Google bunun için uzun zamandır ortağı olan Magid Glove & Safety ile çalışıyor. Şirket önümüzdeki haftalarda ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerine (CDC) 2-3 milyon yüz maskesi bağışlamayı hedefliyor. Bunun yanı sıra Google, Verily ve X'in de dahil olduğu Alphabet çalışanları, solunum cihazı üretimini artırmak için ekipman üreticileri, dağıtımcılar ve devletlerle birlikte çalışarak mühendislik, tedarik zinciri ve uzmanlık yardımında bulunacaklar.

Google ayrıca, personeline yıllık olarak verdiği 'matching' ikramiyesini de 7.500 dolardan 10.000 dolara yükseltti.