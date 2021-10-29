Twitch Türkiye'de ortaya çıkan dolandırıcılık olaylarının ardından platformun daha iyi bir yer haline gelmesini dileyen Twitch yayıncıları ve izleyicileri, Twitch'e karşı bir boykot başlattı. Kullanıcılar, 5 Kasım'a kadar Twitch kullanmayacaklar.

Twitch Türkiye’de son günlerde büyüyen ve yavaş yavaş ardı arkası ortaya çıkan dolandırıcılık vakasında en son Jahrein, bugün açtığı yayında önemli detaylar paylaşmıştı. Kara para aklamanın kokusunu rahatlıkla alabildiğimiz bu olaylar hakkındaki açıklamaların ve olayın büyümesinin ardından Twitch Türkiye’ye tepki göstermek isteyen yayıncılar ve izleyiciler boykot kararı aldı.

Twitter’da başlayan boykot açıklamalarına büyüklü küçüklü yayıncılar ve Twitch izleyicileri destek verdi. Yayıncılar, ‘#temiztwitch’ etiketiyle Twitch’in temiz bir yer olmasını sağlamak isterken seslerini daha fazla duyurmak için Twitch’te yayın açmayacaklarını, izleyiciler de Twitch kullanmayacaklarını belirtti. Ünlü yayıncılardan ve izleyicilerden gelen paylaşımlardan bazıları şu şekildeydi:

Twitch Türkiye'ye karşı boykot başladı: