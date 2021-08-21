Popüler Twitch Yayıncısı Necati Akçay Trafik Kazası Geçirdi

Popüler Twitch yayıncısı Necati Akçay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Akçay, durumunun iyi olduğunu da takipçileriyle paylaştı.

Uzun yıllardan beri YouTube Türkiye ve Twitch dünyasında aktif olan Necati ‘ZEON’ Akçay, bugün takipçilerini üzen bir haber paylaştı. Akçay, Instagram hesabından paylaştığı hikâyede trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Akçay, neyse ki kazayı ciddi bir şekilde yaralanmadan atlattı.

İstanbul Büyükçekmece’de öğle saatlerinde kaza geçiren Necati Akçay, durumunu hastaneden bildirdi. Takipçilerinin önceden kazayı duymasını cevaplayan Akçay, aracının kazalı halini paylaştı ve ardından şu şekilde konuştu:

“Sadece burnum şiş”:

“Kapıyı açtım, kendim indim araçtan. Allah’a şükür bir şey yok. Sadece bunum şiş. Verilmiş sadakamız varmış. İyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Bir şeyim yok yani aklınız kalmasın. Haberlerde gördünüz diye ben sadece paylaşıp duyurmak istedim. Seviyorum sizi.”

Webtekno ailesi olarak bizler de kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.