Trollerin, siber zorbalığın ve atışmaların bol olduğu sosyal medya platformu Twitter'ın CEO’su Jack Dorsey, site üzerinden gerçekleştirilen bir soru cevap etkinliğinde ilginç açıklamalar yaptı.

Twitter, son dönemde sık sık eleştiri oklarının hedefi oluyor. Sitenin bir türlü düzeltilemeyen sorunları arasında siber zorbalık, trollerin yaptığı hareketler, atışmalardaki hakaret seviyesine varan ithamlar var. Eleştiriler, Twitter ve Jack Dorsey’in yeterince hızlı ve etkili hareket etmediğini söylüyor.

Soru cevap etkinliğinde Dorsey, Recode kurucularından Kara Swisher’in sorularını cevapladı. Twitter’da yapılan bu röportajı takip etmek biraz zor olsa da Twitter CEO’sunun ilginç açıklamalarını takip etmek mümkün oldu.

Jack Dorsey’in genel röportaj stratejisi bu defa da değişmedi. Genellikle laf salatası yapmakla suçlanan ve kurduğu karışık cümlelerle soruları geçiştiren Dorsey yine aynı taktiği izledi. Swisher her ne kadar net cevaplar ve açık örnekler için Twitter CEO’sunu sıkıştırdıysa da çok başarılı olamadı.

Eleştirilere geç cevap verdikleri yönündeki eleştiriye cevap veren Dorsey, “geçmişte çok fazla şey yapmaya çalıştıklarını” söylerken, artık “etkiye öncelik vererek” odaklarını belirlediklerini söyledi. Dorsey, kendi performansına C (Amerikan sisteminde zar zor geçer not) vereceğini söyledi. Bu durumun sebebi olarak Twitter’in çabalarının yetersiz olmasını ve “bütün yükü kurbanın omuzlarına yüklemesini” gösterdi. Yani Dorsey de kendi performansından memnun değil.

Dorsey, Twitter’in bu sorunu aşmak için nasıl bir yol bulacağına cevap verirken bir kez daha suyu bulandırarak, konuyu konuşmalar üzerine bir konuşmaya çevirdi. Twitter’in proaktif önlemler aldığını ve sağlıklı konuşmalara imkan vermeyi amaçladığını söylerken, kullanıcıları engellemenin ise son çare olduğunu belirtti. Dorsey önce fiziksel güvenliğe sonra da gizliliğe öncelik verdiklerini söyledi. Ayrıca politikalarını karşıladıkları sorunlara göre güncellediklerini belirtti.

Dorsey’in yaptığı açıklamalara göre Twitter’da en çok taciz ve siber zorbalık “cevaplarda, mentionlarda, aramalarda ve trendlerde” oluyor. Dorsey’in insanların mesajlarını okumadığını varsayarsak, geriye sadece Moments özelliği kalıyor.

Dorsey, Twitter’in sanal şiddetin gerçeğe dönüşmemesi için yaptıkları çalışmalar ile ilgili soruya, bu konuda gerekli önlemleri alacaklarını söyleyerek cevap verdi. Dorsey, bu konuda sosyal medya şirketleri tarafından yeterince çalışma yapılmadığını da söyledi.

Dorsey, sosyal medya platformundaki politikalarına karşı gelenlere karşı yapabilecekleri her şeyi yaptıklarını söylüyor olsa da pek güven vermiyor. Sitedeki pek çok troll ve hakaret eden pek çok kişi, sitede barınmaya devam ediyor. Trollerin şikayet saldırıları ise masum hesapların kapanmasına sebep oluyor. Dorsey, şikayet bazlı moderasyonun “birikmediğini” söylüyor. Sitede çok şikayet alan bazı trollerin hiçbir sorun yaşamamasının sebebi de bu olabilir.

Net örnekler istendiğinde ise Dorsey bazı ufak örnekler dışında pek bir şey söylememeyi sürdürdü. Verdiği örnekler ise beş yıl öncesine ait olan “kötü aktörlerin” sıralamasını düşürme, sessize alma fonksiyonu gibi özellikler oldu.

Twitter’in yankı çemberlerine sebep olmasından rahatsız olan Dorsey, platformdan insanların daha güçlü ve yeni bir şeyler öğrenmiş olmasını umduğunu söyledi. Öte yandan, Twitter’in en popüler isimlerinden ABD Başkanı Donald Trump’a, bulunduğu konum nedeniyle bazı ayrıcalıklar verildiğini söyleyen Dorsey, yine de hesapların engellenmesinde son kararın metriklere göre verildiğini söylüyor.

Dorsey, haber değeri taşıyan hangi figürü banlayabileceği sorusuna da cevap vermezken, Elon Musk’ın Twitter kullanma şekline büyük saygı duyduğunu belirtti. Elon Musk attığı tweetler yüzünden şirketindeki koltuğunu kaybetmiş, soruşturma geçirmiş ve epey bir miktar da ceza ödemişti. Yani Musk, Twitter kullanımı konusunda en iyi örnek sayılmayabilir.

Öyle görünüyor ki Jack Dorsey ne yaptığından kendisi de çok emin değil ve soruları cevaplarken karmaşık ancak özünde kendini tekrar eden yanıtlar veriyor. Twitter’in sorunlarını aşması, en azından kısa vadede zor gözüküyor.