Twitter, Gelirlerindeki Artışa Rağmen Net Zarar Açıkladı

2020'nin ilk çeyrek verilerini açıklayan Twitter, toplamda 166 milyon günlük kullanıcıya ulaştığını belirtti. Twitter ayrıca beklentileri aşarak aynı çeyrekte toplam 808 milyon dolarlık gelir elde etti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 238.826 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs salgını (COVID-19) çevrimiçi platformların kullanıcı sayısını ve gelirlerini artırmasını da sağladı. Twitter'ın 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin yaptığı açıklama, bu popüler sosyal medya platformunun tüm beklentileri aştığını gösteriyor.

Analistlerin ilk çeyrek için yaptıkları tahminlerin üstüne çıkan Twitter'ın bu performansında COVID-19 salgınının önemli bir yer tuttuğu belirtiliyor. Wall Street'in 2020'nin ilk çeyreği için yaptığı 773 milyon dolarlık tahmini aşarak 808 milyon dolar gelir elde eden şirket, günlük kullanıcı sayısında da 166 milyona ulaştı. Bu, 2019'un aynı dönemindeki sayının yüzde 24 üzerindeyken, platformun 2019'un sonundaki kullanıcı sayısı 152 milyondu.

Kullanıcı sayısının artmasıyla reklam gelirleri arasında bağ kurulamadı

Twitter bu başarısını 'karakteristik mevsimsel güç'ün yanı sıra ürün geliştirmeye ve COVID-19 pandemisiyle bağlantılı küresel iletişime bağladı. Şirketin hisseleri de piyasalar açılmadan önceki ticarette, bu kazanımlardan bazıları daha sonra ayrıştırılmak üzere, yüzde 10'un üzerinde değer kazandı.

Bununla birlikte, Snap Inc. ve Facebook Inc. gibi diğer sosyal medya platformlarında da görüldüğü üzere, ilk kez Twitter'da da kullanıcı sayısındaki artışla reklam gelirleri arasındaki artış arasında bir bağ bulunamadı. Satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yalnızca yüzde 3 artarken şirketlerin pazarlama harcamalarını kısması nedeniyle oluşan reklamlardaki büyük geri çekilişe dikkat çekiliyor.

11 Mart'tan ilk çeyreğin sonuna kadar, bir önceki yıla kıyasla satışlar yüzde 27 düşüş kaydetti. Bu düşüş, özellikle Twitter'ın en büyük pazarı olan ABD'de hayli belirgin. Twitter, Google ve Facebook dahil olmak üzere rakiplerini zenginleştiren reklam ürünleri türlerini oluşturmak konusunda da zorlanıyor.

Konu hakkında paydaşlarına yolladığı mektupta Twitter, reklam ürünlerini geliştirmenin şirketin şu andaki temel önceliği olduğunu belirtti. Listenin başındaysa doğrudan karşılık veren reklamlar yer alıyor. Twitter'ın finansal yetkilisi Ned Segal, şirketin doğrudan karşılık reklamlarındansa marka pazarlaması konusunda çekici olduğunu belirtti. Segal'e göre, kriz boyunca doğrudan karşılık reklamlarının daha kolay ölçülebilir, daha hızlı gelişebilir ve daha dayanıklı olduğu görüldü.

Öte yandan Twitter, 2 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez bir çeyrekte net zarar açıkladı. Twitter'ın açıkladığı net zarar 8 milyon dolar. Şirket, işe alımlarda kısıntı, seyahatleri ortadan kaldırma ve gereksiz etkinlikleri azaltma yoluyla maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de çalışanların artık evden çalışıyor olması.