Elon Musk, ABD'nin Koronavirüs Kısıtlamalarını Eleştirdi

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, koronavirüs salgını nedeniyle ABD’de devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarını dün attığı tweetlerle eleştirdi. Musk, ABD’deki koronavirüs kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını isteyenler arasında yer alıyor.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler sıralamasında ABD, tartışmasız ilk sırada yer alıyor. Ülkede salı günü, koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti. ABD yönetimi ve yerel eyalet yönetimleri, aldıkları önlemler ile koronavirüsle mücadele etmeye çalışıyor. ABD’de virüs salgınına karşı sokağa çıkma kısıtlamaları getirilirken bazı alanlardaki işletmeler de kapatıldı.

ABD’de de alınan sokağa çıkma kısıtlamaları ve işletmelerin salgın süresince kapalı kalması, halk tarafından protestolarla karşılaşıyor. Uygulamalarla ilgili olarak eleştiride bulunan insanlar arasında Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk da bulunuyor.

Elon Musk, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasını istiyor

Musk, dün gece Twitter’dan attığı tweetlerle ABD’deki koronavirüs kısıtlamalarını eleştirdi. “Özgür Amerika, derhal” şeklinde tweet atan Musk, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan işletmelerin bir kısmını cuma günü açmaya başlayacak Teksas eyaletinin uygulamalarını ise övdü. Musk’ın Teksas övgüsünün yanı sıra Wall Street Journal’ın koronavirüse karşı alınan önlemlerin etkisiz olduğu yönündeki haberini de “Halkın özgürlüğünü geri verin” yorumuyla paylaştı.

Musk’ın virüs salgınına karşı alınan kısıtlama önlemlerini eleştirmesi, bazı takipçileri tarafından olumsuz karşılandı. Musk'ın takipçilerinin bir kısmı ise kısıtlamaları “hükümet zulmü” olarak değerlendirerek Musk’a destek verdi.

Elon Musk’ın attığı tweetler, Musk’ın virüs salgını hakkındaki ilk garip yaklaşımı olmadı. Musk, mart ayında koronavirüs kısıtlamaları gündeme gelmeden önce koronavirüs paniğinin “aptalca” olduğunu belirtmişti. Musk, bu açıklamasının ardından şirketlerinin, ihtiyacı olan hastaneler için solunum cihazı üreteceğini açıklamış, sonrasında Tesla’nın ABD’deki 50 hastaneye 1.000’den fazla solunum cihazı gönderdiğini bildirmişti.

Koronavirüs önlemleri Tesla’nın operasyonlarını etkiliyor

ABD’de koronavirüse karşı alınan önlemler başka şirketleri olduğu gibi Tesla’nın da operasyonlarını olumsuz yönde etkiliyor. Tesla’nın Kaliforniya eyaletinin Fremont şehrinde olan montaj tesisi, koronavirüs önlemleri nedeniyle bir süredir kapalı ve tesisin ne zaman açılacağı henüz belli değil.

Diğer taraftan Elon Musk’ın tweetleri Tesla için önemli bir günden bir gün önce atılmış oldu. Bugün, Tesla’nın 720 milyon dolarlık hisse senedi için alım günü olarak açıklandı. Musk’ın bugün aynı zamanda Tesla’nın 2020 ilk çeyreğindeki gelirlerini de açıklaması bekleniyor.