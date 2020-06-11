Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, doğru bilgi akışını sağlamak ve insanlara bu konuda farkındalık kazandırmak amacıyla yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. ABD’li şirket, kullanıcıların bir makaleyi retweetlemeden önce okumalarını sağlamayı umuyor.

Popüler micro-blog sitesi Twitter, son birkaç yıldır sertlik dozajı giderek artan siyasi söylemler ve George Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri ile birlikte platformundaki kişilere daha üretken ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratabilmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

ABD merkezli şirketin Twitter’daki destek sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre söz konusu yenilik, kullanıcıların bir makaleyi veya haberi retweetlemeden önce okumalarını sağlayacak, daha doğrusu onları bu yönde teşvik edecek.

Twitter, kullanıcıların bir makaleyi retweetlemeden önce okumalarını istiyor

Özelliği Android uygulamasındaki bazı kullanıcılara sunmaya başlayan Twitter, bir makaleyi retweetlediğinizde, “Başlıklar hikayenin tamamını anlatmaz. Retweetlemeden önce bunu okumak ister misiniz?” şeklinde bir öneride bulunuyor. Kullanıcılar, bu uyarıya kulak verdikleri takdirde, yazıyı okuduktan sonra isterlerse makaleyi tekrar tweetleyebilecekler.

Esasen Twitter’ın bu özelliği, potansiyel olarak yanlış olabilecek bir bilgiyi yaymak üzere olan kullanıcıların makaleleri okumasını sağlamak ve yanıltıcı haberleri dolaşıma sokmamak için “nazik bir hatırlatma” olarak değerlendirebiliriz. Şimdilik yalnızca Android platformu için devreye alınan özelliğin, küçük bir kullanıcı grubu tarafından test edildiği tahmin ediliyor.

Twitter, yeni özelliği ile platformda daha sağlıklı bir tartışma ortamı yaratmayı amaçlıyor

Geçtiğimiz yıl, platformdaki tüm siyasi reklamları yasaklayan Twitter, sosyal medyanın kanayan yarası olan yalan haber ve yanıltıcı bilgilere karşı proaktif bir mücadeleye başlamıştı. Bu konuda kimseye tolerans göstermeyen şirket, kısa bir süre önce ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaşımlarına dahi ‘gerçeklik kontrolü etiketi’ eklemişti.

Bunun üzerine Twitter’ı ifade özgürlüğünü kısıtlamakla ve ABD seçimlerine doğrudan müdahale etmekle suçlayan Trump, sosyal medya şirketleri ile ilgili bir başkanlık kararnamesi imzalayacağı söylemişti. Twitter CEO’su Jack Dorsey ise dünyanın neresinde olursa olsun, yanlış veya tartışmalı bilgileri aydınlatmaya devam edeceklerini belirtmişti.