ABD Başkanı Donald Trump’ın resmi hesabının Twitter’da ‘Racist’ (ırkçı) şeklinde yapılan aramalarda bulunan sonuçlardan ilki olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Twitter ile yaptığı kavga ve ardından George Floyd olaylarıyla gündemde olan Trump cephesinden konuyla ilgili bir cevap alınamadı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın @realDonaldTrump olan resmi hesabının Twitter’da ‘Racist’ (ırkçı) kelimesiyle yapılan aramalarda ilk sırada yer aldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün bazı Twitter kullanıcıları tarafından fark edilen olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Arama kısmına yazılan sözcükle yapılan aramada ‘Kişiler’ kısmına tıklandığında Trump’ın en başta görüntülenmesi dikkat çekti.

Aramada ilk sırada:

Durumun sadece mobil uygulamada değil web tarayıcısı modunda da aynı şekilde olduğu görüldü. Aramalarda Donald Trump’tan sonra sıralanan kişilerin de hesaplarının çoğunda isim ya da içerik kısmında ırkçılık bildiren kelimelerin yer aldığı bildirildi. Konunun uzmanları bu durumun algoritmayla ilgili olduğunu ve Twitter kullanıcılarının büyük bir kısmının Donald Trump’ın ismi ve hesabından ırkçı kelimesiyle bahsettiği için böyle bir sonuçla karşılaşıldığını söyledi.

Başkan Trump’ın sosyal medya siteleriyle bir savaş halinde olduğu biliniyordu. Trump, geçtiğimiz haftalarda Twitter ve Facebook başta olmak üzere çevrimiçi sosyal medya sitelerinde kullanıcıları gönderdikleri içerikten sorumlu tutacak yasal korumayı azaltmayı amaçlayan bir yürütme emri imzalamış ve bu olay üzerine Demokrasi ve Teknoloji Merkezi Trump’a dava açmıştı.

Twitter ile kavga halindeydi:

Twitter ise son günlerde sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyonun azaltılması için başlattığı ve bazı paylaşımların altına eklediği ‘bilgiyi doğrulama’ etiketini Trump’ın California eyaletindeki uzaktan oylama konusundaki paylaşımlarının altına da eklemişti. Bunun üzerine Trump Twitter’ın ifade özgürlüğünü tamamen kısıtladığını iddia etmiş ve böyle bir duruma kendisinin müsaade etmeyeceğini söylemişti.

Twitter ayrıca Minnesota’da siyahi vatandaş George Floyd’un bir polis memuru tarafından öldürülmesi üzerine Trump’ın attığı bir Tweet’e şiddeti yüceltme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınırlama getirdi ve bir uyarı yerleştirdi. Trump’a tepki gösteren çok sayıda kişi hâlâ ABD Başkanı’na yüzlerce cevap gönderiyor ve ‘Irkçı’ etiketi sonrası henüz Beyaz Saray’dan bir yanıt alınabilmiş değil.