Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik gün yüzüne çıktı. Edinilen bilgilere göre Twitter'da flood oluşturmak, bundan sonra otomatik olarak gerçekleştirilecek. Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Elon Musk tarafından 44 milyar dolar karşılığında satın alındıktan sonra türlü türlü sorunlarla gündemden düşmeyen dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter, bu kez iyi bir haberle karşımızla. Gelen son bilgilere göre geliştirici ekip, platformun daha iyi bir deneyim sunması için yeni bir özellik üzerinde çalışmaları sürdürüyor.

Sosyal ağlara uyguladığı tersine mühendislik işlemleriyle yeni özellikleri önceden haber vermeyi başaran Jane Manchun Wong isimli bir mühendis, Twitter'ın 280 karakter sınırı için yeni bir özellik üzerinde çalıştığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Twitter'da popüler olan "flood"lar, bundan sonra otomatik olarak çalışacak. Metin karakter sınırına yaklaştığında, metnin tamamı otomatik olarak parçalara bölünmeye başlayacak.

Elon Musk, yaklaşan özelliği kısmen de olsa doğruladı!

Jane Manchun Wong'un söz konusu özelliği duyurması, Elon Musk tarafından yapılan bir paylaşımın hemen arkasından geldi. Cinneamhain Ventures isimli bir risk sermaye şirketinin yöneticileri arasında yer alan Adam Cochran, Twitter'da tam 82 parçalı bir tweet oluşturdu. Bu tweeti gözden kaçırmayan Elon Musk da uzun tweetler yapabilmenin çok yakında platformda mümkün olacağını söyledi.

Elon Musk'ın Twitter'daki paylaşımı:

"Uzun tweet özelliği çok yakında..."

İşte bu paylaşımı alıntılayan Jane Manchun Wong, Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliği duyurmuş oldu.

Jane Manchun Wong​'un Twitter'daki paylaşımı ise şöyle:

"Twitter, karakter sayısı 280'e yaklaştığında otomatik olarak bir flood oluşturma özelliği için çalışıyor."

Peki bu özellik gerçekten işe yarar mı?

Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, bireysel kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlamayabilir. Ancak söz konusu gazeteciler veya onlarca flood oluşturup bir konu üzerinde açıklama yapan kullanıcılar için avantajlı olacaktır. Zira daha önceden yazılmış bir metin, söz konusu özellik sayesinde tek parça halinde Twitter'a aktarılabilir. Twitter da bu metni floodlara ayırır. Böylelikle Twitter'da paylaşım yapmak, bazılarımız için hiç olmadığı kadar kolaylaşacaktır.