Elon Musk, bugün yaptığı bir açıklamada kullanıcıların hangi cihazda paylaşıldığını görebildiğiniz ibarenin kaldırılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Twitter’da gerçek bir kişi olduğunuzu belirten en önemli simge olan mavi tikin herkese açılmasının ardından 8 doları veren dolandırıcılar, hem SpaceX ve Nestle gibi şirketleri taklit ederek hakaret dolu tweetler atmış ve şirketlere milyonlarca dolar kaybettirmiş hem de kripto para dolandırıcılığı için bu şirketleri kullanmıştı.

Dün ise Elon Musk, ülkemizde bant genişliği daraltma uygulamasına ek olarak dünyanın pek çok yerinde Twitter’da yavaşlık olduğunu ve bunun 1000’den fazla kötü RPC nedeniyle olduğunu belirtmişti. Konu üzerinde çalıştıklarını belirten Elon Musk, bazı gereksiz özelliklerin de kaldırılacağını açıkladı.

Kullanıcıların hangi cihazda tweet attığı bilinmeyecek

Bugün Twitter’dan yaptığı açıklamada Musk, bugünden itibaren bazı “mikro servislerin” kapatılacağını açıkladı. Aslında binlerce mikro servisin sadece %20’sinin Twitter’ın çalışması için yeterli olduğunu belirten Elon Musk, tweetlerin altında kullanıcıların hangi cihazdan paylaşım yaptıklarını belirten bilgi kutusunun da kaldırılacağını açıkladı.

“Twitter Web Client”, “Twitter for iPhone” ve “Twitter for Android” gibi yazılar sayesinde kullanıcılar, paylaşım sahibinin hangi cihazdan tweet gönderdiği bilgisine erişebiliyordu. Bu kısım aynı zamanda sponsorlu paylaşımların “Sponsorlu” ibaresi sayesinde fark edilmesini de kolaylaştırıyordu.

Ancak bu sistem özellikle dünya devi markaların kendilerini “rezil etmesiyle” tanınıyor. Samsung’un reklam tweetlerini iPhone üzerinden göndermesi ve ünlü oyuncu Gal Gadot’un Huawei reklamını iPhone üzerinden paylaşması gibi konular genellikle Twitter kullanıcıları tarafından anında fark edilip alay konusu oluyordu. Bu özelliğin kaldırılmasından sonra ne yazık ki bu tarz şeyleri bilemeyeceğiz.

Öte yandan pek çok kullanıcı bunun reklam verenleri rahatlatacağı konusunda hemfikir. Ancak bu özelliğin kullanıcıları olumlu mu olumsuz mu etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.