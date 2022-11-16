Twitter'ın tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi mesajlara uçtan uca şifreleme getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Bu özellikle birlikte artık kullanıcıların mesajlaşmalarını Twitter bile göremeyecek.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın Twitter’a satın almasının ardından platforma birçok yeni özelliğin geleceği ortaya çıktı. Mavi tikin ücretli yapacak arap saçına dönen Twitter Blue aboneliği, resmi hesaplara verilen ‘gri tik rozeti’ yeniliklerden sadece birkaçıydı. Şimdi ise Musk’ın platforma bir özellik daha getireceği ortaya çıktı.

Mobil uygulamalar hakkındaki paylaşımlarıyla tanınan Jane Manchun Wong, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla şirketin güvenlik konusunda bir hamle yapmayı planladığını gösterdi. Elon Musk da Wong’a verdiği bir yanıtta bu özelliği bir nevi doğruladı.

Twitter mesajlara uçtan uca şifreleme geliyor!

Wong’un paylaşımına göre Twitter, mesajlara uçtan uca şifreleme özelliği getirecek. WhatsApp, Signal gibi popüler mesajlaşma uygulamalarında gördüğümüz uçtan uca şifreleme, bir güvenlik sistemi. Şifrelenen mesajlar, yalnızca kullanıcılar tarafından görülebiliyor. Yani uygulamanın kendisi de dahil üçüncü şahıs hiç kimse mesajlara erişemiyor.

Elon Musk da Wong’un özelliğin geleceğini paylaşmasının ardından bir yanıt verdi. Ünlü girişimci, bir göz kırpan emoji paylaşarak özelliğin geliştirme aşamasında olduğunu bir nevi doğrulamış oldu. Twitter DM’lerine uçtan uca şifrelemenin ne zaman geleceği ile ilgili ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Twitter’ın uçtan uca şifrelemeyi daha önce de gündemine aldığını belirtelim. Şirket, 2018 yılında bu özelliği getirmek için testler gerçekleştirmişti. Ancak devamında konu hakkında herhangi bir gelişme yaşanmamış, özellik platforma gelmemişti. Elon Musk ise henüz sosyal medya devini satın almadan önce nisan ayında yaptığı bir paylaşımda, kimsenin mesajları görmemesi için Twitter DM’lerin tıpkı Signal gibi uçtan uca şifrelemeye sahip olması gerektiğini vurgulamıştı. Bugün gelen haberler de Musk’ın isteğini gerçekleştireceğini gösterdi.