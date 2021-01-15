Twitter, Rusya'nın koronavirüs aşısı olan Sputnik V'in Twitter hesabını geçici olarak kısıtladı. Kısıtlama, konunun aslının anlaşılması üzerine kaldırıldı.

Geçtiğimiz gün, Rusya’nın COVID-19 aşısı olan Sputnik V’in resmi Twitter hesabına bilinmeyen bir sebepten ötürü erişim kısıtlaması getirildi. Söz konusu Twitter hesabında, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından desteklenen aşıyla ilgili son gelişmeler kamuoyu ile paylaşılıyordu.

Kısıtlama devam ettiği süre zarfında Sputnik V resmi Twitter hesabına giriş yaptığınızda, “Dikkat bu hesap geçici olarak kısıtlandı. Bu hesapta olağandışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun. Yine de görüntülemek istiyor musun?” uyarısı ile karşılaşıyordunuz.

Sputnik V, erişim kısıtlamasının kaldırılması üzerine Twitter'a teşekkür etti

Twitter’ın söz konusu kısıtlaması sonrası açıklamalarda bulunan RDIF, “Twitter üzerinden aşı ve çalışmalar ile ilgili tüm bilgileri açık şekilde paylaştık. Hesap kısıtlandı ve bunun nedenlerini araştırıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Neyseki Twitter, söz konusu kısıtlamayı dün gece kaldırdı ve kısıtlamanın nedeni de belli oldu.

Sputnik V’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Twitter, ABD’nin Virginia eyaletindeki olası bir güvenlik ihlali nedeniyle Sputnik V’in Twitter hesabına erişim engeli getirdi. İhlal olmamasının anlaşılması üzerine ise hesabın kısıtlaması kaldırıldı. Sputnik V, güvenlik hassasiyeti nedeniyle Twitter’a teşekkür etti.