Twitter, Tweet'lere aynı anda video, fotoğraf ve GIF eklemenizi sağlayacak özelliğini yayınladı. Özellik, bugünden itibaren tüm Android ve iOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

Elon Musk’ın yeniden satın almak üzere teklif verdiği Twitter, elbette tüm bu olaylardan bağımsız şekilde yeni özelliklerini sunmaya devam ediyor. Platform bugün, aylar önce test etmeye başladığı ve herkesin uzun süredir talep ettiği yeni bir özelliğe kavuştu.

Twitter kullanıcıları, artık bir Tweet paylaşırken bu Tweet’e aynı anda hem fotoğraf, hem GIF hem de video yükleyebilecekler. Tweet’lere eklenebilecek medya sayısı yine 4 ile sınırlı olurken, yeni özellikle birlikte artık çok daha zengin Tweet’ler atılabilecek.

Twitter paylaşımlarında aynı anda GIF, video ve fotoğraf barındırılabilecek:

Twitter’ın yeni özelliği, bugünden itibaren tüm Android ve iOS kullanıcıları için kullanılabilir olacak. Eğer özelliği henüz Twitter hesabınızda kullanamıyorsanız, kısa bir süre beklemeniz gerekebilir.

Twitter, son günlerde yeniden Elon Musk tartışması gölgesindeyken bu kez tartışma yaratan özelliklerini duyurmuştu. Platforma tam ekran ve sonsuz kayma özelliklerine sahip bir video oynatıcı gelmiş, Keşfet sayfasına da video önerilerinin yerleştirileceği duyurulmuştu. Yani Twitter, artık bir video uygulamasına evrimleşiyordu.