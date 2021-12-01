Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal, 11 yıl önce attığı bir tweet ile gündeme geldi. Agrawall'a göreve başladığı ilk saatlerde pek çok kullanıcı tepki gösterdi.

Popüler sosyal medya platformu Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, dün istifa ettiğini ve yerine Twitter’ın Teknoloji müdürü Parag Agrawal’ın geçeceğini duyurmuştu. Agrawal, göreve başladığı ilk gün tam 11 yıl önce attığı bir tweet'ten dolayı linç yedi.

Parag Agrawal'ın tweeti attıktan bir süre sonra, kendisine tepki gösteren kullanıcılardan birine söz konusu tweetin The Daily Show with Jon Stewart adlı televizyon programından bir alıntı olduğu açıklamak için yanıt verdiği de ortaya çıktı. Ancak bu açıklama, muhafazakar ABD'lilerin tepkilerinin önüne geçmeye yetmedi.

Parag Agrawal'ın tweeti

“Müslümanlar ve aşırıcılar arasında bir ayrım yapmayacaklarsa, neden beyazlar ve ırkçılar arasında ayrım yapayım?”

Yeni CEO’nun, 26 Ekim 2010’da attığı tweete öfkelenen ABD'li muhafazakarlar tepki gösterdi. Bahsi geçen cümle The Daily Show’da, sunucu Jon Stewart ve komedyenler Larry Whilmore ve Aasif Mandvi ile yapılan panel yayınının sonunda söyleniyor. Programda Mandvi'nin, “Müslümanlar ile şiddet yanlısı aşırıcılar arasında bir ayrım yapmayacaklarsa o zaman neden terbiyeli, korkak beyazlar ve ırkçılar arasında ayrım yapmaya zaman ayırayım?” sözlerine, seyirciler kahkahalarla eşlik ediyor.

Agrawal'ın geçmişte yaptığı açıklamaları, kullanıcıların tepki göstermesinin önüne geçmedi pek çok kişi tweete öfkelenerek tepki göstermeye devam etti.

Gelen tepkilerden örnekler:

ABD Senatörü Marasha Blackburn: "Bu, Twitter'ın yeni CEO'su ve Twitter'da ne tür konuşmaya izin verildiğine karar verecek kişi Parag Agrawal"

“İşte Twitter’ın yeni CEO’su. Burada işler daha da kötüye gidecek, @jack gitmiş.”

"Yani Twitter’ın yeni CEO’su bir ırkçı. Niye şaşırmadım?"