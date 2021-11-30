Twitter, bugün yaptığı açıklamaya göre izinsiz bir şekilde başkalarının video ve fotoğraflarını paylaşmayı yasakladı. Fotoğrafta bulunan kişi, kimliği doğrulandığı takdirde fotoğrafın silinmesini isteyebilecek.

Twitter, dün kurucu CEO’su Jack Dorsey’i istifası nedeniyle uğurlayıp yerine yeni bir ismi getirmişti. Bugün ise şirket, güvenlik ilkeleriyle ilgili ve kullanıcıların haklarını daha da güvene alacak bir kararını duyurdu.

Bundan bir süre önce platformda başkalarının özel bilgilerini paylaşanları kapı dışarı etmeye başlayan Twitter, bu sabah duyurduğu karara göre artık başkalarının video ve fotoğraflarını izinsiz paylaşanlara da benzer bir muamele uygulayacak. Böyle bir sorun tespit edildiğinde kullanıcı her zaman ceza almasa da paylaşılan görüntü anında silinecek.

Fotoğraftaki kişi fotoğrafın silinmesini sağlayabilecek

Twitter Güvenlik sayfası, bugün attığı tweet’lerle kullanıcıları koruyacak söz konusu özelliği duyurdu. Artık fotoğrafta bulunan kişinin rızası olmadığı sürece birilerinin fotoğrafları dört bir yana saçılamayacak. Bu fotoğraf ya da videonun özel hayatın gizliliğini ihlal etmesine de gerek yok; “fotoğrafta bulunan istemiyorsa istemiyor” denecek ve gönderi kaldırılacak. Ancak Twitter’da her fotoğrafta illa birileri var, herkesten izin mi almamız gerekecek?

Orası tabii ki öyle değil, olsa işin içinden çıkılamazdı zaten. Twitter’ın diğer kurallarını çiğnemeyen herhangi bir fotoğrafı istediğiniz gibi paylaşacaksınız. Ancak fotoğrafta bulunan biri sonradan fotoğrafın kaldırılmasını talep edebilecek. Twitter görseldeki kişinin talepte bulunan kişi olduğunu doğrularsa gönderi anında silinecek. Fakat özellik, ünlü kişilerin bulunduğu görseller için ya da haber değeti taşıyan ya da kamu yararına olan görüntüler için geçerli olmayacak.