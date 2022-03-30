Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, şirketin bir gün kripto paralarla ödeme almaya başlayacağını söyledi. Ancak CEO'ya göre mevcut koşullar buna pek de uygun değil. İşte Uber CEO'sunun şartları ve Uber'in kabul edeceği kripto para birimi...

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, Las Vegas'ta gerçekleştirilen ShopTalk etkinliği kapsamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bloomberg'den Emily Chang'a özel bir röportaj veren CEO Khosrowshahi, Uber'in bir gün kripto paralar ile ödeme alabileceğini söyledi. Aslında bu daha önceki dönemlerde de dile getirilmişti. Ancak böylesi bir durumun gerçekleşmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Dara Khosrowshahi'ye göre kripto paralar, gerçekten de değerli. Ancak bu para birimlerinin faydası yeterince görülemedi. Ayrıca yüksek işlem ücretleri ve kripto para madenciliğindeki karbon ayak izi tartışmaları da çözümlenebilmiş durumda değil. Gelinen noktada kripto paraların Uber için ödeme yöntemi olmasının pek de önemli olmayacağını söyleyen CEO, fırsatları değerlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Uber'in kabul edeceği ilk kripto para, muhtemelen Bitcoin olacak

Aslına bakacak olursak Uber CEO'su geçmiş dönemlerde de kripto para birimleriyle ilgili konuşmuş, bir gün kripto paralarla ödemelerin mutlaka sisteme dahil edileceğini söylemişti. Yapılan son açıklamalar, Uber'in kripto paraları kabul etmesinin nedenlerini gözler önüne sermiş oldu. Peki Uber, bir gün kripto paraları kabul ederse, bu birim hangisi olacak? Aslında bu sorunun cevabı büyük bir sır değil.

Dara Khosrowshahi, Las Vegas'taki röportajında Bitcoin'in hem müşteriler hem de iş ortakları için ideal bir kripto para olduğunu belirtti. Bitcoin'in büyük teknoloji firmaları, fast food zincirleri ve hatta büyük müzayede evlerinde bile kabul edildiğini düşünecek olursak, Uber'in Bitcoin kabul etmesinin kimseyi şaşırtmayacağını rahatlıkla dile getirebiliriz.