Opera tarayıcısına 8 Blockchain ağı eklendi. Yapılan çalışmalar ile kullanıcıların daha şimdiden web3 hizmetlerine erişiminin önü açıldı. İşte Opera'ya eklenen Blockchain ağları...

Kripto paralar ve Blockchain teknolojisi, artık hayatımızın gerçekten de bir parçası olmuş durumda. Hatta TBMM'nin geçtiğimiz günlerde hazırladığı bir raporda da kripto paraların artık her yerde kullanılmaya başlandığına değinilmişti. Hal böyle olunca da hemen her sektörde özellikle de Blockchain girişimlerinin olduğunu görüyoruz. Bu girişimlerden bir tanesine imza atan isim de popüler internet tarayıcısı Opera'ydı. Şirket, Blockchain ağlarına destek vereceğini açıklamıştı.

Web3 kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam eden Opera geliştiricileri, bundan bir süre önce yaptıkları açıklamalarda Solana (SOL) cüzdanlarının internet tarayıcısına entegre edildiğini duyurmuştu. Şimdiyse Opera'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket bu kez de 8 Blockchain ağını tarayıcıya entegre ettiğini açıkladı.

Bitcoin, Solana, Polygon ve dahası

Opera'nın blog sayfasından yapılan açıklamalarda; Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Polygon (MATIC), Ronin (RON), IXO, Celo, StarkEx ve Nervos DAO'nun Opera entegrasyonunun tamamlandığı ifade edildi. Kullanıcılar, yapılan çalışmalar ile ağlardaki alt zincirlere, merkezi olmayan uygulamalara ve sunulan hizmetlere kolaylıkla ulaşma imkanı yakalamış olacaklar. Aslına bakacak olursak Opera'yı kullanan milyonlarca kişi, an itibarıyla web3'e atım atmış durumda. Geleceği yakalayıp yakalamamak ise kullanıcıların tercihinde olan bir durum.

Konuyla ilgili açıklamalar, Opera üst yöneticilerinden Jorgen Arnesen tarafından yapıldı. "2018 yılından beri evrimi hızlandırmak için en popüler ve son teknoloji Blockchain ağları ve web3 alan adı sağlayıcılarıyla ortaklıklar kuruyoruz. Sonuç olarak, web3 ana akım bir web teknolojisi olma yolunda ilerliyor ve kullanıcıların onunla etkileşimde olduklarını bilmelerine gerek kalmayacak." diyen Arnesen, sektördeki çalışmalarını sürdüreceklerini de söyledi.