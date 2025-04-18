Uber'in, Trendyol'un yemek ve market siparişi hizmeti Trendyol Go'yu satın almak istediği iddia edildi.

Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol, “Trendyol Go” ismi verilen sipariş hizmetiyle de karşımıza çıkıyordu. Bu hizmet, yemek ve market siparişi için kullanılıyor ve ülke çapında çok tercih ediliyordu. Şimdi ise Trendyol Go ile ilgili çok büyük bir iddia ortaya atıldı.

Bloomberg tarafından paylaşılan habere göre Uber, Trendyol Go’yu satın almak için görüşmeler gerçekleştirmeye başladı. Haber, konuya yakın kaynaklara dayandırıldı.

Görüşmeler, erken aşamalarında olduğu için henüz kesin bir şey yok

Kaynağa göre iki taraf arasındaki görüşmeler, erken aşamalarında. Son bir anlaşmaya varılmadığı, herhangi bir anlaşmanın olmayabileceği de aktarılmış. Yani şu anda kesin satın aldı diyemiyoruz. Ne kadar teklif edildiği gibi konularda da maalesef bir bilgi bulunmuyor.

Uber, ilk başlarda yasaklanma gibi problemler yaşasa da 2021’de taksilere izin vermesiyle ülkemizde yeniden faaliyetlere başlamıştı. Şirketin yurt dışında yemek siparişi de vardı. Trendyol Go’yu alarak ülkemizde de bu alanda faaliyet göstermeyi planladığını düşünebiliriz. Ayrıca Trendyol Go’yu yurt dışında da popüler yapmaya çalışabilir.

Konu hakkında ne Uber’den ne de Trendyol’dan resmî bir açıklama yok. Yeni bilgiler geldiğinde sizlere aktaracağız.