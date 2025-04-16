Adobe'un en güçlü rakiplerinden Figma, halka arz olmak için resmî başvuru yaptı. Şirket, yakın bir gelecekte borsada listelenmeye başlayacak.

Dünyanın en popüler grafik tasarım şirketlerinden Adobe'un en güçlü rakiplerinden biri olan Figma ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Resmî blog sayfasında bir duyuru yayımlayan şirket, halka arz olmak için gereken belgeleri ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğunu açıkladı. Yani Figma, çok yakında borsaya giriyor.

Figma'nin SEC'e sunduğu belgeler şimdilik gizli durumda. Hâl böyle olunca konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olamıyoruz. Ancak bu durum, birkaç hafta sonra biraz daha netlik kazanmış olacak.

Figma'nın borsa hamlesi, en çok da zamanlaması nedeniyle dikkat çekici!

Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden okurlarımız, piyasaların çok da iyi durumda olmadığını bilirler. Zira ABD'nin açıkladığı gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda çok büyük bir belirsizliğe yol açtı. Bu belirsizlik, en çok da ABD borsalarında milyarlarca dolarlık kayba neden oldu. Hâl böyle olunca Figma'nın halka arz girişiminin en çok da zamanlamasıyla dikkat çektiğini söyleyebiliriz.

Adobe, zamanında Figma'yı satın almak istemiş ancak sonradan vazgeçmişti:

Figma'nın halka arzına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.