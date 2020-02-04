Hyundai'nin Mükemmel Tasarıma Sahip Uçan Uber Taksisi

Yıllardır filmlerde, çizgi filmlerde gördüğümüz ve bir gün sahip olmayı hayal ettiğimiz uçan arabalar yavaş yavaş yollara... pardon, havaya çıkıyor. Hyundai tarafından Uber için tasarlanan bu uçan araba ise tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Geleceğe Dönüş filminde gördüğümüz uçan kaykay konusunda hala teknolojiye biraz kırgınız. Yine de uçan arabalar konusunda insanı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yakın zamanda Türkiye'de yasaklanan Uber'in Hyundai ile anlaşarak geliştirdiği uçan araba gibi...

Dünya çapında kendini ispatlamış otomotiv firmalarından bir tanesi olan Hyundai, Uber ile ortak çalışması sonucu üretilecek olan uçan arabalar netlik kazanmaya başladı. İlk etapta bir sürücü ile kullanılacak olan eVTOL isimli araç, hızlı gelişmeler sonrası tamamen otonom hale gelecek. Yani sürücüsüz bir uçan araba ile şehir üzerinde ulaşım sağlanabilecek.

Sürücüsüz uçan Uber taksinin özellikleri:

Biri sürücü olmak üzere toplam beş kişi taşıma kapasitesine sahip uçan eVTOL araçlarının üzerinde dört tane görünür pervane bulunuyor. Eğer bir havalimanından değil de şehir içi bir noktadan kalkacaksanız, uçan araba dik olarak havalanıyor ve doğru yüksekliğe eriştiğinde ilerlemeye başlıyor.

Pervaneler saatte 290 km hızla dik bir şekilde yükseliyor ve saatte 100 km hızla havada ilerleyebiliyor. Hyundai yetkilileri, toplamda 12 küçük elektrik motoru kullanılan uçan arabanın bugüne kadar üretilmiş tüm hava araçlarından çok daha sessiz olduğunu söylüyorlar.

Uçan arabalar tamamen elektrikle çalışıyor olacaklar. Tam şarj edilme süresinin yaklaşık 7 dakika olacağı söyleniyor. Neredeyse klasik bir arabanın benzin deposunun doldurulmasından bile daha kısa bir sürede, uçan arabayı şarj etmek mmün olacak. Elbette bu süre, kullanımda olan mevcut şarj teknolojilerine kıyasla peri masalından farksız bir vaat olarak gözüküyor.

Hyundai'nin uçan arabalarına özel mobilite merkezleri yapılacak:

Hyundai, Uber uçan taksi hizmeti için bir uçan arabadan çok daha fazlasını tasarlamış görünüyor. Uçan arabalar için taksi duraklarına benzer mobilite merkezleri de yeni nesil şehir planlamaları için aday projelerdenç. Hub isimli şarj alanlarının bulunduğu mobilite duraklarında aradığınız her şey olacak; tıbbi merkezler, kahve dükkanları, restoranlar ve mağazalar...

Oluşturulacak yeni sistemin en güzel yanı, PBV ismi verilen tüm mobilite araçların tıpkı Metrobüs gibi belli bir güzergahta devamlı hareket edecek olmaları. Bu güzergahlardan yol üstünde dilediğiniz bir PBV aracına binerek uçan araba durağına gidebileceksiniz.

Yeni uçan arabalar ve mobilite merkezleri hakkında konuşan Hyundai Motor Grup başkan yardımcısı Euisun Chung; üretmek istedikleri şeyin uçan arabalardan daha fazlası olduğunu, yeni şehir planlamalarında unutulmayacak bir miras bırakmak istediklerini, bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu ve şehir sınırlarını kaldırarak insanları hedeflerine ulaştırmanın en hızlı, güvenli ve keyifli yolunu bulmak istediklerini, söyledi.

Uber uçan arabaları ne zaman kullanmaya başlayacak?

Hyundai’nin kişisel hava araçlarını Uber sayesinde uçan taksi olarak kullanabileceğiz. İlk olarak International CES 2020 kapsamında Las Vegas Kongre Merkezi Kuzey Salonunun tavanından sarkıtılarak tüm dünyaya tanıtılan uçan arabanın test sürüşleri 2020 yılı içinde başlayacak. Hatta ilk test uçuşlarından kısa bir zaman sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin Dallas ve Los Angeles bölgelerinde ilk uçan taksi programları da başlatılacak.

Tahminlere göre Uber, uçan taksi hizmetinin ilk yıllarında klasik helikopterleri kullanacak ve bu helikopterler şehrinizde bulunan size en yakın havalimanlarından kalkacak. Daha sonra bu hizmet gelişerek evinize en yakın helikopter pistine gelecek ve son olarak da Hyundai kişisel hava araçlarının yaygınlaşmasıyla beraber evinize kadar gelecek. Elbette bu sistemin oturması için önümüzde uzun yıllar var fakat ilk adımların atılması bile heyecan verici.

Uber Türkiye piyasalarında bir süredir hizmet veremiyor. Uber yasağı nedeniyle bizim bu hizmete ulaşmamız diğer ülkelerden bile geç olabilir. Fakat Hyundai’nin kısa mesafeli hava taşımacılığı konusunda Uber dışında pek çok şirketle görüştüğü de biliniyor. Türkiye piyasasında çalışan bir şirketle anlaşması durumunda, kişisel hava araçlarını belki Uber’den bile daha önce ülkemizin semalarında uçarken görebiliriz.