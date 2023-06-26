Ubisoft, masaüstü Connect uygulamasını yenileyeceğini duyurdu. Yeni arayüz tasarımı, oyunseverlerin aradıkları şeyleri bulmasını kolaylaştırmak istiyor.

Ubisoft’un kendi oyunlarının yer aldığı platform Ubisoft Connect, pek kullanışlı olmamasından ve kötü tasarımından dolayı oyunseverlerden eleştiriler alıyordu. Oyun devi, bu konuda bir hamle yapacağını açıklayarak platformun yenileneceğini duyurdu. Bu hamle, Steam’in tasarım değişikliğine gitmesinden kısa bir süre sonra geldi.

Ubisoft, bugün yaptığı basın açıklamasında Ubisoft Connect PC uygulamasına yeni özelliklerle dolu bir güncelleme getirdiğini açıkladı. Şu an beta sürümünde olan güncelleme, arayüzde birçok iyileştirmeyi beraberinde getirecek.

Ubisoft, yeni masaüstü Connect uygulamasıyla kullanıcıların istediklerini bulmasını kolaylaştırmak istiyor

Yeni Ubisoft Connect tasarımı, daha büyük ve geniş simgelerle oyun kütüphanesinde iyileştirmeler yapıyor. Ayrıca, oyunların indirilip yüklenmediğinin daha kolay bir şekilde bir bakışta anlaşılması yeni ekstra bilgilerle sağlanıyor.

Uygulama, tıpkı Steam’de olduğu gibi kullanıcıya hızlı bir şekilde oyunda ne kadar ilerlediklerini, bir güncelleme olup olmadığını ve diğer şeyleri gösterebiliyor. Arkadaşlarınızla olan oyun deneyimlerinizi iyileştirecek özellikler ve yeni oyuncu profilleri gibi sosyal tarafta da yeniilkler Connect’te karşımıza çıkacak.

Şirket, yeni tasarımla birlikte kullanıcıların istediklerini bulmayı kolaylaştırdıklarını ifade etti. Projenin kreatif direktörü Charles Huteu da yeni uygulamanın erişilebilirlik için iyileştirmeler içerdiğini söylerken son yıllarda masaüstü uygulaması hakkında aldıkları tüm geri bildirimleri dikkate aldıklarını ekliedi.

Ubisoft Connect, tıpkı EA’in uygulaması gibi Steam gibi dişli rakiplerin önüne geçmeye çalışıyordu; ancak bu konuda pek başarılı olamamıştı. Yeni tasarımla bu konuda bir değişiklik olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Beta sürümü, yavaş yavaş kullanıcılara sunulacak. Size de geldiğinde pencerenin üstünde çıkan bir butondan bunu yapabileceksiniz.

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