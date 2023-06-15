Steam'in masaüstü sürümü dev bir güncelleme aldı. Oyunculara ulaşmaya başlayan güncelleme, uygulamaya etkileyici yenilikler getiriyor. İşte Steam'e gelen tüm yeni özellikler...

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam'in masaüstü sürümü büyük bir güncelleme aldı. An itibarıyla tüm kullanıcılara ulaşmaya başlayan yeni güncelleme, uygulamanın genel arayüzüne ciddi değişiklikler getiriyor. Kullanıcılar, yapılan değişikliklerden memnun kalacaklar gibi görünüyor.

Şimdi sizlerle, Steam'in yeni sürümündeki güncelleme özelliklerine yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

Yeni güncelleme ile Steam'e gelen tüm yenilikler

Steam arayüzüne ufak dokunuşlar yapıldı

Steam uygulamasını açtığınızda, genel görünümde bazı değişiklikler göreceksiniz. Bu bağlamda; menüler, yazı stilleri, renkler ve çerçevelere ufak dokunuşlar yapıldı.

Oyuniçi arayüz tamamen yenilendi

Yeni beta sürümde göze çarpan ilk yeniliklerden bir tanesi, bu oyuniçi arayüzün yenilenmiş olması. Daha modern bir görünüme kavuşan arayüz, oyuncuların oyundayken de arkadaşlarıyla sohbet etmesine, oyun ilerlemelerine ulaşmalarına, internet tarayıcısına ve oynadıkları oyunlarla ilgili rehberlere ulaşmalarını sağlayacak. Bu özelliklerden bazıları zaten vardı ancak çok da kullanışlı değildi. Üstelik Steam'in oyuniçi arayüzü, artık oyuncular tarafından kişiselleştirilebilecek.

Notlar uygulaması ile oyundayken notlarınızı görebileceksiniz

Steam'in kullanıma sunulan en önemli yeni özelliklerinden bir tanesi de yeni bir Notlar uygulaması. Kullanıcılar, bu uygulama ile oynadıkları oyunlar ile ilgili notlar alıp, bunu ekranın bir yerine yerleştirebilecekler. Böylelikle aldığınız notları oyunu oynarken de göreceksiniz. Örneğin oyunda birden fazla görevi aynı anda tamamlamak istiyorsunuz. Ekranın bir köşesine notlar tutturarak görevleri unutmamayı sağlayabilirsiniz.

Pencere sabitleme özelliği ile oyun oynarken, film de izleyebileceksiniz

Steam'in Notlar uygulamasında kullanılan pencere sabitleme özelliği, sadece Notlar'a özel değil. Oyuncular, oyuniçi tarayıcı ile de kullanılabilecek. Böylelikle bir oyuncu, oyun oynarken tarayıcı aracılığıyla film de izleyebilecek. Böylelikle kullanıcılar için benzersiz bir deneyim sunulmuş olacak.

Bildirim menüsü de yenilendi

Steam, yeni güncellemede bildirim sayfasına da el attı. Artık yeşil renkli butona tıklayan kullanıcı, kendisiyle ilgili en önemli bildirimleri görecek. Tümünü Görüntüle seçeneği ile hesaba gelen tüm bildirimler, kronolojik sıralama ile görüntülenebilecek.

Ekran görüntülerini yönetmek daha kolay

Steam, bugüne kadar oyun içinde ekran görüntüsü alınmasını sağlıyordu. Son güncelleme, bu özelliği tamamen değiştirdi. Artık çok daha hızlı çalışan ekran görüntüsü yönetim paneli, kullanıcıların oyun, boyut veya tarih gibi filtrelerle aldıkları ekran görüntülerine anında ulaşabilecekler.