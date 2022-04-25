Assassin's Creed, Far Cry ve Ghost Recon gibi serilerin geliştiricisi ve yayımcısı Ubisoft, oyun dünyasında satılacak yeni isim olabilir. Bloomberg'in haberine göre şirket, şimdilik özel şirketlerinin radarında.

Geçtiğimiz birkaç süreç, oyun dünyası için fazlasıyla büyük ve sürpriz haberlere yer verdi. Eylül 2021’de Bethesda’yı satın alan Microsoft, Ocak 2022’deyse Activision Blizzard’ı rekor fiyata satın alacağını duyurmuştu. Microsoft’un satın alımı, toplam 68,7 milyar dolara denk geliyordu. Bunun ardından oyun dünyasının en dev ikinci ismi Sony de karşı atağa geçmişti.

Sony, Microsoft’un satın alma haberinden birkaç gün sonra Destiny ve Halo gibi serilerin arkasındaki isim olan Bungie’yi satın almıştı. Oyun sektöründe büyük stüdyolar afiyetle şirketler tarafından bünyelerine katılmaya devam ederken, bu haberlerin ardından gözler Ubisoft ve EA’e çevrilmişti. EA’den bu konuda ses olmazken, bugün Ubisoft’tan bazı haberler gelmeye başladı.

Şimdilik sadece özel sermaye şirketlerinin ilgisini çekiyor:

Bloomberg tarafından paylaşılan habere göre Ubisoft, yavaş yavaş bazı şirketlerin radarına girmeye başladı. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre şirket için birden fazla özel sermaye şirketi birbiriyle yarışmaya başladı. Bu sermaye şirketleri için Blackstone Inc. ve KKR & Co.’nun adı geçerken, oyun dünyasının içinden herhangi bir şirketin ismiyse geçmedi.

Bloomberg’in haberi medyaya ‘Microsoft, Ubisoft ile görüşmelere başladı’ gibi yansıyor olsa da Bloomberg, haberinde bu iki şirketten başka bir şirketi anmadı. Dolayısıyla Ubisoft’un peşinde olan şirketlerin şu anda yalnızca oyun sektöründe büyük para kaldırmak isteyen özel sermaye şirketlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu şirketler Ubisoft’u satın almaları durumunda kendilerine gelen uygun teklifle şirketi yeniden satmayı ve kâr elde etmeyi düşünecektir. Bloomberg, Ubisoft'un şu anda herhangi bir şirketle ciddi bir görüşme içinde olmadığını da belirtti.