Twitter'ın Elon Musk ile 'Gizli Gizli' Görüştüğü Söyleniyor

Elon Musk'ın tamamını satın almak için 43 milyar dolarlık teklif sunduğu Twitter'da sular durulmazken, bugün ilginç bir iddia ortaya atıldı. Wall Street Journal, sektör kaynaklarına dayandırdığı iddiada iki tarafın da bu pazar günü yüz yüze görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü.

4 Nisan’da Twitter’ın %9,2’lik bölümünü satın aldığını açıklayan Elon Musk, daha sonrasında en büyük pay sahibi olarak şirketin yönetim kuruluna katılmaya hazırlanmış, fakat Twitter yönetimiyle anlaşmazlık yaşamıştı. Bu anlaşmazlığın üzerineyse Twitter’a tamamını satın almak için 43 milyar dolarlık bir teklif sunmuştu.

Elon Musk’ın teklifi, Twitter tarafından pek hoş karşılanmazken yönetimin Musk’a karşı ‘zehir hapı’ yöntemini kullanmaya başladığı görülmüştü. İkili arasında olumlu yönde bir gelişme yaşanmazken, bugün konuyla ilgili beklenmeyen bir haber geldi. The Wall Street Journal, Twitter’ın Elon Musk ile satın alım için görüşmekte olduğunu, anlaşmanın bu hafta içinde bile sağlanabileceğini paylaştı.

Bu pazar günü görüşme yaptılar

Wall Street Journal’ın sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre Elon Musk ve Twitter yönetimi, bu pazar günü bir araya geldi ve ‘çözülmesi gereken sorunları olmasına rağmen’ ilerleme kaydedildi. Anlaşmaya varacaklarının bir garantisinin olmadığı ifade edilirken, söz konusu iddialar hakkındaki detaylar bununla sınırlı kaldı.

Elon Musk, Twitter’ı satın alma teklifinde hisse başına 54,20 dolarlık fiyat biçmişti. Bu teklifle Twitter hisseleri artışa geçse de Twitter, teklifi reddettiğinde hisse fiyatlarında yeniden düşüş görülmüştü. Twitter hisseleri, Musk’ın 14 Nisan’da yaptığı tekliften bu yana 54,20 dolar seviyesinin altında seyretmeye devam ediyor.