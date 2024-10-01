Uçağa bindiğiniz zaman iniş ve kalkış anlarında ''Güneşlikleri açık konuma getirin'' uyarısını dinlemişsinizdir. Peki bu neden isteniyor?

Uçaklarda güvenlik sebebiyle uygulanan bir dizi prosedür var. Bunlardan biri de iniş ve kalkış sırasında güneşliklerin açık durumda olması gerekliliği.

Peki bunun arkasında yatan sebep ne?

İniş ve kalkış, bir uçuşun en kritik iki aşaması.

Hatta uçak kazalarının en çok meydana geldiği durumlar da istatiksel olarak iniş ya da kalkış anları. Bu nedenle olası bir acil durumda uçaktaki herkesin hızlı ve doğru tepki verebilmesi havacılık kuralları açısından çok önemli.

İşte basit gibi görünen açık güneşlik detayı da burada devreye giriyor.

Acil bir durumda kabin ekibi ve yolcuların dışarıdaki durumu gözlemleyebilip, tehlikeleri fark edebilmeleri adına iniş ve kalkış esnasında güneşliklerin açık olması isteniyor.

Basit bir örnek vermek gerekirse…

Acil iniş sonrası uçağın kanadında yangın, duman ya da benzeri bir durum oluşabilir. Dışarıdaki durumu gözlemleyen kabin ekibi, hangi taraftaki acil çıkış kapısının daha güvenli olduğunu belirleyebilir. Güneşlikler kapalı olduğunda, dışarıdaki bu durumu görmek de mümkün olmazdı.

Yine acil bir durumda güneşliklerin açık olması, içeriye daha fazla gün ışığı girmesi nedeniyle uçağın içerisindeki görüş açısını da artırır. Bu da uçağın daha kolay tahliye edilmesini sağlar.

Küçük bir detay olan güneşliklerin konumunun bile acil durumlar açısından ne kadar kritik olabileceğini ve hayat kurtarabileceğini görmüş olduk.

Uçaklarla ilgili bu içeriklere de göz atabilirsiniz: