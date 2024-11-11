Uçak kapılarının iç taraflarında bulunan bu kırmızı kayışa hiç rastladınız mı? Aslında 10 uçaktan neredeyse 9’unda var ve hayati bir öneme sahip.

Bu kırmızı kayış, ilk etapta önemsiz bir şey gibi gözükebilir. Ancak emin olun uçaklarda bulunan her ayrıntının bir anlamı var.

Gelin, bu kırmızı kayışın ne işe yaradığına bakalım.

Bu kayış, uçak hareket etmeye başladığında pencereye bağlanır ve varış noktasında ulaştığında çıkarılır.

Bir nevi kulba da benzer ancak kulp görevi görmez. Bu kırmızı kayışın hemen altında, acil iniş durumunda otomatik olarak şişen büyük bir şişme kaydırak bulunur. Yolcular, uçağı mümkün olduğunca hızlı ve güvenli şekilde uçaktan çıkmak için bu kaydırağı kullanabilirler.

Ancak kaydırak, anında şiştiği için dikkatli kullanılmadığında tehlike yaratabilir. Ayrıca bu kırmızı kayış, itfaiyeye veya güvenlik görevlilerine bir işaret olması amaçlı vardır.

Çıkış kapısının dışarıdan açılması gerekiyorsa, itfaiyenin kayışın açık olup olmadığını bilmesi, bu esnada ezilmemeleri için önemlidir.

Yine olası bir felaket anında uçağa dışarıdan girmeye çalışan acil servisler, bu kırmızı kayışın nerede durduğuna göre hareket eder. Kırmızı kayış eğer olması gereken yere tutturulmuş vaziyette değilse, uçağın tahliye kaydırağı açılmış demektir.

Ancak kırmızı kayış yerindeyse yolcular, uçaktan dışarı henüz çıkmayı başaramamış, acil servisin yardımına ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Bu kırmızı kayış, başta Boeing 737 uçaklarında ve diğer tüm ticari uçak ve jetlerde bulunur.

Çünkü bu kayışın varlığı, bir güvenlik önlemidir.

İlginizi çekebilir: