İstanbul’dan New York’a uçuyorsunuz ancak gidiş ve dönüş süreleri farklı oluyor. Madem aynı yolu katetiyoruz neden bu süreler değişiyor?

Bazen hesaplar birbirine uymasa da bunun arkasında okuyunca mantıklı bulacağınız cevaplar var.

Bir sonraki uçuşunuzu planlamadan önce aklınızda olması gerekenler:

Rüzgârların rolü: Jet akıntısı

Uçuş sürelerindeki farkın en büyük sebeplerinden biri, atmosferdeki jet stream olarak bilinen güçlü rüzgâr akıntıları. Jet stream, özellikle yüksek irtifalarda (8-12 km arası) esen ve saatte 200-400 km hıza ulaşabilen rüzgârlar.

Bu rüzgârlar genellikle batıdan doğuya doğru esiyor yani özellikle kuzey yarım kürede doğuya giden uçuşlarda uçağın hızını artırırken batıya giden uçuşlarda ise tam tersi bir etki yaratıyor.

Jet akıntısı, Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu atmosferdeki hava akımını etkileyen coriolis etkisi nedeniyle de ortaya çıkıyor.

Örneğin, İstanbul'dan New York'a giderken jet stream rüzgârları uçağın hızını kesiyor çünkü uçak rüzgâra karşı uçuyor. Ancak New York'tan İstanbul'a dönerken bu rüzgârlar uçağın arkasından esiyor ve âdeta itekleyerek daha hızlı gitmesini sağlıyor. Bu nedenle de New York-İstanbul uçuşu genellikle daha kısa sürüyor.

Hava trafiği ve rota planlaması

Uçuş sürelerindeki farklılıklar sadece doğal faktörlerle sınırlı değil. Hava trafiği kontrolörleri, uçakların rotalarını belirlerken hava koşulları, diğer uçakların yoğunluğu ve güvenlik gibi faktörleri de göz önünde bulunduruyor.

Özellikle yoğun hava trafiği olan bölgelerde, uçaklar daha dolambaçlı rotalar izlemek zorunda kalabiliyor ve bu da gidiş dönüş sürelerinde farklılıklara neden olabiliyor.

Ayrıca bazı durumlarda uçaklar yakıt tasarrufu yapmak için de farklı irtifalarda uçabiliyor. Örneğin, bir yönde daha yüksek irtifada uçmak daha az hava direnci demek, bu da daha hızlı bir uçuş sağlıyor. Ancak bu durum, dönüş yolculuğunda tersine çevrilebilir.

Uçağın ağırlığı ve yakıt yükü

Uçuş sürelerini etkileyen bir diğer faktör ise uçağın ağırlığı ve yakıt yükü. Özellikle uzun mesafe uçuşlarında, uçaklar gidiş yolculuğunda daha fazla yakıt taşıyor.

Bu ekstra ağırlık, uçağın hızını bir miktar düşürebiliyor. Dönüş yolculuğunda ise yakıtın büyük bir kısmı tüketilmiş olduğu için uçak daha hafif oluyor ve bu da daha hızlı bir uçuş sağlayabilir.

Gördüğünüz gibi aynı mesafeyi kat etmemize rağmen uçuş sürelerinin gidiş ve dönüşte farklı olmasının ardında birçok faktör yatıyor.

Bir dahaki sefere uçağa bindiğinizde bu faktörleri aklınızda tutarak yolculuğun neden biraz daha uzun veya kısa sürdüğünü anlayabilirsiniz.

Uçaklar hakkında daha fazlası: