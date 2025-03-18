Uçağa binerken hiç motorların ön kısmındaki o spiral çizgilere dikkat ettiniz mi?

Küçük bir dokunuş gibi görünse de bu çizgiler, hayati öneme sahip.

Spirallerin ardındaki ilginç ve hayati sonuçlara bakınca “Bunu da düşünmüşler.” deyip mühendisleri bir kere daha tebrik edeceksiniz.

Yer personellerinin güvenliği en önemli neden.

Çalışan bir uçak motorundan uzak durmak yer personelleri için hayati öneme sahip. Çalışan bir motorun nesneleri içine çekme gücü olmasından dolayı da yer personellerinin motorun çalışıp çalışmadığını anlaması gerekiyor.

Her ne kadar uçak motorları çalışırken büyük bir gürültü çıkarsa da havalimanlarında birden fazla motorun aynı anda çalışmasından dolayı yer personelinin hangisinin çalıştığını anlaması zor olabiliyor. Ayrıca personel, bu kadar gürültüye maruz kalmamak için kulaklık da kullanıyor.

Bu yüzden de çalışanların güvenliği için motorların ön kısmındaki beyaz spiral çizgiler kullanılıyor. Spiralin dönmesiyle motorun hareketi görsel olarak algılanabiliyor ve olası kazaların önüne geçiliyor.

Kuş çarpmalarını da önlüyor mu?

1980’lerin başında motorların ön kısmına göz şeklinde boyamalar yapılarak kuş darbelerinin azaltılması hedeflendi ve ciddi yatırımlar yapıldı. Spirallerin oluşturduğu girdap ve titreşimle kuşların korktuğu ve uçaklardan uzak durduğu düşünülüyordu.

Bunun tam tersi görüşler de var. Spirallerin kuş çarpmalarını önlediğine dair bilimsel çalışmalar olmadığı gibi kuşların zaten motorun gürültüsü ve aerodinamik yapısıyla uçaklardan uzak durduğu da savunuluyor. Boeing mühendisleri de bu konuda hemfikir ve spirallerin kuş çarpmalarını azaltmadığını düşünüyor.

Farklı tasarımlar da mevcut.

Öncelikle bu konuda herhangi bir yasal gereklilik ya da standart olmadığını belirtelim. Şekil ve boyutlar, hava yolu firmalarına göre değişiklik gösteriyor.

Spiralin yanı sıra kesme işareti veya virgül yaygın şekilde kullanılırken General Electric motorlarında “G” şeklinde bir tasarım tercih ediliyor. Rolls-Royce motorlarında ise daha uzun bir spiral desen kullanılıyor.

Her ne şekilde olursa olsun, spiral desenlerin güvenliğin gizli kahramanı olduğunu artık biliyoruz. Siz daha önce hiç dikkat etmiş miydiniz?

Uçaklar hakkında daha fazla şey merak ediyorsanız sizi böyle alalım: