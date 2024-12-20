Karlı kaplı dağların ortasında, devasa bir yamaçta, minicik bir pist. Hayali bile korkutucu ancak buraya inen uçaklar var. Bahsettiğimiz yer ise Fransa Alpleri’ndeki Courchevel Havaalanı.

Sadece küçük uçakların iniş yapabildiği bu yerde uçaklar aslında âdeta bir rollercoaster’daymış gibi önce hızlanıp sonra yavaşlamak zorunda kalıyor.

Dünyanın en zorlu inişlerinden birine sahip havaalanına her pilot inemiyor ve özel bir sertifika almak zorunda. Peki havalimanı bu kadar özel yapan ne?

Pist mi desek yokuş mu bilemedik?

Courchevel Havaalanı’nın en çarpıcı özelliği pisti. Sıradan pistlerden oldukça uzak. Sadece 537 metre uzunluğunda ve %18’lik bir eğimi var. Normal bir havaalanında pistler dümdüz ve kilometrelerce uzunken, burada uçaklar bir tepenin üzerine iniyor. Eğimin nedeni ise uçakların iniş hızını doğal olarak azaltmak ve kalkış için ekstra bir ivme sağlamak.

Gerçi bu işleri kolaylaştırıyor gibi gözükmesin, aksine daha da zorluyor çünkü inişi kaçırırsanız bir anda kendinizi uçsuz bucaksız bir vadide yani aşağıda bulabilirsiniz.

Her pilot Courchevel’e uçamaz.

Courchevel Havaalanı’na iniş yapmak bir pilotun yeteneklerini gerçekten test ediyor. Uçuş yapmak isteyen pilotların özel eğitimden geçmesi şart. Kısa pist, eğim ve çevresindeki yüksek dağlar, her inişi bulmacaya çeviriyor.

En az bir saha lisansına sahip olması gereken pilotlar, Fransız dağ eğitmenlerinden de 4-6 saatlik ders alıyorlar. Ardından alınan lisans ise öyle uzun süreli geçerli değil. Son inişten itibaren yalnızca 6 ay geçerli oluyor yani sıklıkla ziyaret etmek gerekiyor.

Ömürlük Fransız dağ lisansı ise hem yazın hem kışın Alpler’deki çimen şeritlerde uçmayı ve kayaklarla buzullara inmeyi içeriyor. Teori yok, direkt pratik ve en son ne zaman ziyaret ettiğinizin önemi yok.

Neden bu kadar zorlu?

Courchevel’in zorlukları sadece pistle sınırlı değil. Havaalanı, 2010 metre civarındaki yüksek rakımı ve sert hava koşullarıyla da dikkat çekiyor.

Dağ havasının değişkenliği nedeniyle pilotlar iniş yapmadan hemen önce rüzgâr ve hava durumunu detaylı bir şekilde analiz etmek zorunda. Ayrıca pisti çevreleyen dağlar nedeniyle uçaklar için alçalmayı ayarlamak tam bir ustalık işi. Hata yapacak bir yer yok!

Lüks tatil ve adrenalin bir arada

Havalimanını ünlü yapan tabii ki sadece zorlukları değil. Kendisi bulunduğu konumuyla da dikkat çekiyor. Avrupa’nın en ünlü kayak merkezlerinden birinin hemen yanı başında.

Zengin turistler, lüks jetleriyle buraya gelip dünya çapında ünlü pistlerde kayak yapıyor. Bu da Courchevel’i bir macera destinasyonu olduğu kadar bir prestij sembolü hâline de getiriyor.

Sonuç olarak, Courchevel Havaalanı sadece iniş noktası değil; bir pilotun kariyerindeki en büyük meydan okumalarından biri. Havaalanı, uçuş dünyasının en unutulmaz deneyimlerinden birini sunuyor.

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