ABD merkezli havacılık şirketi Jetpack Aviation'un kurucusu, bir süredir üzerinde çalıştıkları uçan motosiklet ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Speeder isimli bu aracın önümüzdeki birkaç yıl içinde satışa sunulmasının planlandığı, birincil kullanım amacının acil müdahaleler olacağı ifade edildi.

Günden güne artan teknolojik ilerlemeler, genellikle filmlerde gördüğümüz şeylerin önümüzdeki yıllarda gerçek hayatta da karşımıza çıkacağını gösteriyor. Farklı alanlarda gördüğümüz bu gelişmelerden en çok etkilenenlerden birisi de gündelik hayatımızda sıkça karşılaştığımız ulaşım araçları.

Bizim de sizlere aktardığımız üzere birçok şirket, uçan arabalar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca bu hafta, dünyanın ilk uçan araba havalimanının açıldığını da sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise ABD, Los Angeles merkezli bir şirket uçan motosiklet ürettiklerini açıkladı.

Acil durumlarda işe yarayabilir

JetPack Aviation isimli VTOL (Dikey İniş ve Kalkış) hava araçları üreten şirketin kurucusu David Mayman, şirketin Speeder isimli uçan motosikleti ve uçan araçların geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Futurism’e konuşan Mayman, ailesindeki pilotlar sebebiyle küçüklükten uçmaya merak sardığını ve bu konuda kendisine engel olan yükseklik korkusunu yenmeyi başardığını ifade etti.

Mayman, verdiği röportajda uçan motosiklet ile ilgili bilgi vererek aracın eğlenceden ziyade acil durumlar için kullanılmasını amaçladıklarını belirtti: “Speeder’ın birincil kullanımı, acil müdahaleler içindir. Bir kasırga hayal edin. Yollar hasar görmüş, karadan ulaşım neredeyse imkânsız hâle gelmiş durumda. Böyle bir olasılıkta bu araçtan on tanesini uçurmak, bir helikopter uçurmaktan daha az masraflı olacaktır. Ayrıca Speeder, hemen hemen her türlü hava koşuluna dayanıklı olacak şekilde geliştirilmektedir. Eğlence gibi kullanımlar ise ikinci planda olacaktır.”

“Speeder’ın, lüks bir araba gibi satılmasını planlıyoruz”

Jetpack de geliştiren şirketin başındaki ünlü girişimci ayrıca, Speeder’ın tipik olarak 0-300 metre yükseklikte uçacak şekilde tasarlandığını, otonom olarak çalıştırılabileceğini ve yüksek yerlere tıbbi malzeme taşıma gibi durumlarda kullanılabileceğini ifade etti. Bunun yanı sıra havadaki CO2’den yakıt üretmeyi amaçlayan Prometheus Fuels ile anlaşma yaptıklarını; böylece de karbon sıfır hedeflerinin bulunduğu da açıklamalarda yer aldı.

Mayman ek olarak aracın bir gün lüks bir araba kadar bir fiyata satılabileceğini belirtti. Bunun yanı sıra Speeder için yaklaşık 50 ön sipariş aldıklarını, gelecek yılın sonunda sertifika almak istediklerini ve şu an çalışan iki adet prototiplerinin bulunduğunu aktarırken bu prototiplerden birinin bir buçuk yıl önce başarıyla test edildiğini sözlerine ekledi.

Son olarak kendisine yöneltilen soruyla ilgili konuşan girişimci, hava araçlarının gelecekte oldukça yaygınlaşacağını, dört beş kişiyi taşıyan araçları gökyüzünde göreceğimizi düşündüğünü kaydetti. Kişisel havacılığın yakında olmasa da bir gün bireysel araçlar kadar yaygın olabileceğini belirten Mayman, bu araçların çok ses çıkardığını; bu yüzden yerleşim yerlerinde bazı sorunların oluşabileceğini ve güvenli bir şekilde uçmak için daha birçok gelişmeye ihtiyaç olduğunu da açıklamalarında belirtti.