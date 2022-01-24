3 dakikadan kısa bir sürede uçağa dönüşen uçan araba AirCar, uçuşa elverişlilik sertifikası aldı. AirCar, geçtiğimiz haziran ayında Slovakya’nın Nitra ve Bratislava kentleri arasında 35 dakikalık bir uçuş gerçekleştirmişti.

Uçan arabalar çoğumuzun küçükken büyüdüğümüzde göreceğimize inandığı bir konseptti. Ancak görünen o ki bu hayal yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor.

Slovak Ulaştırma Otoritesi, 100mph (160kmh) üzerinde hızlara ve 8,000ft (2500m) üzerindeki irtifalara ulaşabilen uçan bir arabaya uçuşa elverişlilik sertifikası verdi. Bir BMW motoruyla ve normal benzin pompasıyla çalışan 'AirCar' isimli hibrit otomobil uçağın arabadan hava aracına dönüşmesinin ise 2 dakika 15 saniye sürdüğü ifade edildi.

Orta mesafeli seyahatler sonsuza kadar değişebilir

Uçan araç, haziran ayında Slovakya’nın Nitra ve Bratislava kentindeki uluslararası havaalanları arasında 35 dakikalık bir uçuş gerçekleştirmişti. 70 saatlik uçuş testi ile 200’den fazla kalkış ve inişin ardından uçuşa elverişlilik sertifikası verilen araç için aracın yaratıcısı, “AirCar sertifikası, çok verimli uçan arabaların seri üretiminin kapısını açıyor” dedi ve bu sertifika ile orta mesafeli seyahatlerin sonsuza kadar değişmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Sıradan bir uçak gibi havalanan ve yere inen AirCar’ı kullanmak için doğal olarak bir de pilot lisansı gerekiyor. BBC News’e konuşan şirket yetkilileri ise yakın gelecekte bir tarihte Paris’ten Londra’ya bir uçuş gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtiyor.

West of England Üniversitesi'nde aviyonik ve uçak sistemleri alanında kıdemli araştırma görevlisi olan Dr. Steve Wright ise bu gelişmenin şirket iyi bir adım olduğunu ve her ne kadar henüz önlerinde çok yol olsa da AirCar’ları göreceği bir gelecek için oldukça iyimser olduğunu ifade ediyor.

Uçan arabaların kitlesel çekiciliğinin ne derece olacağı konusuna ise Dr. Wright biraz temkinli yaklaşıyor. Wrigh her ne kadar bireysel ulaşım devriminin gelmekte olduğunu belirtse de bu değişimin bu şekilde yaşanmayacağını kaydediyor.

Pilotsuz hava taksi hizmetleri için çalışmalar yapılıyor

Bunlara ek olarak hem uçabilen hem de karada giden bir araç için diğer şirketler de çalışmalara devam ediyor. Avrupa’da karayolunda yasal olan ve bir jirokepter gibi uçan üç tekerlekli PAL-V Liberty, Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı sertifikası almak için uğraşıyor.

Öte yandan bir dizi şirket de pilotsuz hava taksi hizmetleri üzerine çalışmalar yapıyor. Uygun ve esnek bir ulaşım şekli olacağı düşünülen hizmet için önemli yatırımlar da yapılıyor. Mesela kısa bir süre önce Boeing, Google'ın kurucu ortağı Larry Page tarafından kurulan bir şirket olan Kitty Hawk ile birlikte sahip olduğu California merkezli otonom hava taksi şirketi Wisk'e 450 milyon dolar ek yatırım yaptığını duyurmuştu.