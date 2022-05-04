Dünyanın İlk Uçan Araba Havalimanı Açıldı [Video]

Dünyanın ilk uçan araba havalimanı İngiltere'de açıldı. Urban-Air Port tarafından inşa edilen ve Air-One olarak isimlendirilen havalimanı, uçan arabalarla birlikte teslimat droneları ile otonom acil yardım ekipmanlarına hizmet verecek.

Birleşik Krallık hükümetinin desteğini alan Urban-Air Port isimli bir şirket, dünyanın ilk uçan araba havalimanını inşa etmeyi başardı. İngiltere'nin Coventry isimli şehrinde kurulan ve Air-One olarak isimlendirilen havalimanı, uçan arabaların yanı sıra teslimat droneları ve otonom afet acil yardım ekipmanlarına da hizmet verecek.

Air-One, bugüne dek alıştığımız havalimanlarından oldukça farklı bir yapıya sahip. Öyle ki bu havalimanında kafe ya da otel gibi tesisler bulunmuyor. Şirket bunun yerine teknik donanıma daha fazla önem vermiş gibi görünüyor. Zira bu havalimanına iniş yapan her uçan araba ve drone, şarj edilebilecek. Ayrıca kargo şirketleri de teslimatlar için Air-One'ı kullanabilecekler.

Dünyanın ilk uçan araba havalimanı işte böyle görünüyor

Air-One şu an için tek olsa da ilerleyen dönemlerde bu durum değişecek gibi görünüyor. Zira şirketin planlarına baktığımızda, bu havalimanlarının başta İngiltere olmak üzere ABD, Avustralya, Güney Kore, Fransa, Almanya, İskandinavya ve Güneydoğu Asya gibi dünyanın dört bir yanında inşa edileceğini görüyoruz. Böylelikle uçan arabalar ve dronelar, günlük hayata daha kolay entegre edilmiş olacak.

Urban Air-Port'un kurucusu Ricky Sandhu, Air-One'ın yeni dünya düzeni için çok önemli olduğunu açıkladı. Bugüne dek arabaların, uçakların, trenlerin ve gemilerin kullanabildiği yolların bulunduğunu belirten Sandhu, artık uçan arabalar ile droneların da kullanabileceği merkezlerin de hazır olduğunu ifade etti.

Dünyanın ilk uçan araba havaalanı için hazırlanan tanıtım videosu