Hızlı Şarj Olabilen Elektrikli Araç Bataryası Geliştirildi

Elektrikli otomobiller için en güncel sorunlardan biri ve üzerinde en çok durulan konu olan bataryalar ile ilgili devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı. Bir grup bilim insanı, uygun fiyatlı ve hızlı şarj olabilen bir elektrikli otomobil bataryası geliştirdi.

İklim krizinin etkilerini azaltabilme planının en önemli parçalarından biri hiç şüphesiz fosil yakıt kullanımını azaltmak. Bu yolda atılan en büyük adımlardan biri ise elektrikli otomobiller. Öyle ki, pek çok ülkenin 20 yıllık planlarında fosil yakıtlı araçların tamamen kullanımdan kalkması ve yüzde 100 elektrikli araç kullanımına geçiş yapmak var.

Özellikle son beş yılda büyük bir gelişme kaydeden ve tüm dünyada giderek yaygınlaşan elektrikli otomobillerin en büyük 'challenge'ı ise daha kısa süre şarjla daha uzun süre yol alabilen bataryalar geliştirmek ve bunu yaparken maliyeti de azaltmak.

Batarya sorunu yakında tarihe karışacak:

Penn State Üniversitesi'nden bir grup mühendisin son çalışmaları ise elektrikli otomobillerdeki bataryaya dair pek çok sorunun tarihe karışmasını sağlayacak nitelikte. Bu sorunların başında ise hızlı şarj ve yüksek maliyet geliyor.

Araştırma ekibinin başında bulunan mühendis ve profesör Chao-Yang Wang ve ekibi, 10 dakika gibi kısa bir sürede 400 km yol almayı sağlayacak kadar şarj olabilen lityum demir fosfat bir batarya geliştirdiler. Kobalt gibi pahalı materyaller içermeyen bu bataryalar bu yönüyle büyük bir maliyet avantajı yaratıyor.

Herkesin elektrikli araçlara ulaşabilmesi hedefleniyor:

Profesör Wang, bu yeni keşifleri sayesinde elektrikli araçların 'herkes için' ulaşılabilir olacağını, yalnızca lüks araçlar sınıfında kalmayacaklarını düşünüyor. 'Nihayet ana akım tüketici kitle pazarına fayda sağlayacak bir batarya geliştirdiğimiz için çok mutluyum.' şeklinde konuşan Wang, ürettikleri bataryanın çok daha hafif, daha küçük ve daha ucuz olduğunu vurguluyor.