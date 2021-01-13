Sono Motors Yeni Nesil Güneş Enerjili Elektrikli Otomobil

Güneş enerjili elektrikli otomobil geliştiricileri, CES fuarında geliştirdikleri yeni otomobilleri ve teknolojileri tanıttı. Polimer tabanlı teknolojiler sayesinde tamamen temiz enerji mümkün olabilir.

Gelecekte elektrikli otomobiller yolların yeni hakimi olacak. Hem Tesla gibi büyük girişimler, hem de BMW, Porsche gibi köklü firmalar da bu alanda çalışmalarına başlamış durumda. Ayrıca pek çok girişim de bu yeni alanda kendini göstermeye çalışıyor.

Sono Motors adlı firma da güneş enerjili taşıma sistemleri için çalışmalarına devam ediyor. CES 2021 teknoloji fuarında da yeni teknolojileri tanıtıyor. Firmanın etkinlikte tanıttığı prototipler ise oldukça dikkat çekti.

Polimer tabanlı güneş panelleri

Sono Motors, Finlandiyalı güneş paneli üreticisi olan Valoe ile birlikte yeni polimer tabanlı teknolojilerini de tanıttı. Bu teknolojiler ile birlikte Solar'ın bir sonraki elektrikli otomobili olan Sion da elektrikli otomobil meraklılarına tanıtıldı.

Sono'nın açıklamasına göre firma, daha ulaşılabilir ve uygun fiyatlı güneş enerjisi çözümleri üretmeyi planlıyor. Bunun için de geleneksel boya/kaplama işlemlerini güneş panelleri ile çözmeye çalışıyorlar.

Firmanın kurucularından olan CEO Jona Christians, Sono Solar teknolojisinin cam tabanlı güneş paneli hücrelerinin gelişmeye devam edeceğini ve bir sonraki hedeflerine ulaşmaları için de yardımcı olacağını ifade etti.

Güneş paneli kaplı otomobil

Yeni Sion ise oldukça ilginç bir yapıya sahip. Bu otomobilin dış kaplamasında, kullanılabileceği her alanda cam tabanlı güneş panelleri kullanıldı. Ayrıca bu prototipte gelişmiş Sono App bilgi haber ekranı da yer aldı.

Araç içi bilgi uygulaması ve ekranı da geri kalan kontrol mekanizmaları ile iletişime giriyor. Araç böylece ışığı doğal olarak takip edebiliyor, anahtarsız giriş sağlıyor, iç aydınlatma ve kabin sıcaklığını değiştirebiliyor. Bu özelliklerin önemli bir kısmı ise prototip aşamasında bulunuyor.