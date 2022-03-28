Ukrayna'nın En Büyük İnternet Sağlayıcısına Siber Saldırı!

Ukrayna yeni bir siber saldırı ile karşı karşıya. Savaş başladığından bu yana şimdiye kadarki en büyük siber saldırı olduğu bildirilen saldırı sebebiyle ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketinin 'çöktüğü' bildirildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasından bu yana iki taraf arasında silahlı savaşın haricinde bir de ‘siber savaş’ yaşanıyor. Şimdiye kadar her iki taraf da karşılıklı olarak birbirlerine ağır siber darbelerde bulunmuş, bağımsız hacker gruplarının da dahil olduğu bu saldırılar sebebiyle hükümet sitelerine ve bankalara ulaşım defalarca kez engellenmişti.

Şimdiyse Ukrayna’da oldukça güçlü yeni bir siber saldırı meydana geldi. Ülkenin en büyük sabit hat telekomünikasyon şirketi Ukrtelecom’a gerçekleştirilen saldırının, Rus işgalinin başlamasından bu yana gerçekleşen en şiddetli siber saldırı olduğu ifade edildi.

Rusya işgalinin başlamasından bu yana gerçekleşen en şiddetli siber saldırı

Ukrtelecom’a yapılan bu büyük çaplı saldırı sonrasında şirket ülke genelinde hizmet vermeyi keserken; Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Servisi başkan yardımcısı Victor Zhora, hükümetin saldırıyı araştırmakta olduğunu bildirdi. Öte yandan şirketin bir hizmet reddi (DDoS) saldırısından mı yoksa daha derin ve karmaşık bir saldırıdan mı muzdarip olduğu ise şimdilik bilinmiyor.

Bununla birlikte Ukrtelecom saldırıyı, Facebook'taki müşteri yorumlarına verdiği yanıtlar ile kabul etti. Bu yorumlardan birinde şirketin hizmetlerinin "düşmanın güçlü siber saldırısının" bir sonucu olarak kesildiğini ifade eden Ukrtelecom, "Şu anda Ukrtelecom'dan internet hizmetini kullanmada zorluklar var. Uzmanlarımız bu sorunu en kısa sürede çözmek için mümkün olan her şeyi yapıyor. “ dedi ve "Anormal yük ve dahili sistemlerdeki sorunlar nedeniyle, iletişim merkezi ve Facebook operatörleri müşteri isteklerini işleme koyamıyor." diye de sözlerine ekledi.

Dünya genelinde internet kesintilerini izleyen NetBlocks ise Ukrtelecom'un bu sabahtan beri hizmet kesintisi sorunuyla uğraştığını belirtti. Konuyla alakalı olarak Forbes’a konuşan NetBlocks direktörü Alp Toker, Rusya işgalinden bu yana en önemli siber saldırı olarak nitelendirdiği bir olay için "Yeni saldırı, Ukrayna'nın ülke ölçeğinde, uzun süreli ve etkili bir şekilde bağlantısını derinden kesti" dedi ve "En hararetli çatışma bölgelerindeki kesinti ve kesintilerin aksine, bu olay ülkenin ulusal operatörünü derinden vurdu ve olayı hafifletmede zorlanıyor gibi görünüyorlar." şeklinde kaydetti.