Rusya-Ukrayna Savaşında Hacker Grupları Kimin Tarafında?

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın alevlenmesiyle birlikte iki ülke arasındaki siber savaş da giderek kızışıyor. Peki hangi hacker grubu hangi ülkeyi destekliyor? Gelin bakalım.

Bildiğiniz üzere 21 Şubat’ı 22 Şubat’a bağlayan gece Putin, Ukrayna’da bulunan Rus ayrılıkçılarının sözde yönetimini resmi olarak tanıma kararı verdiğini açıklamış ve Rusya, Ukrayna’yı işgali başlamıştı. Rus ordusunun Ukrayna’ya giriş yapmasının ardından silahlı çatışmalar başlamış, yüzbinlerce Ukraynalı savaştan kaçmak adına ülkelerini terk etmeye başlamıştı.

Ancak silahlı çatışmanın yanında savaşın bir de ‘siber’ yönü bulunuyor. Savaşın patlak vermesinden bu yana Ukrayna’da pek çok devlete ait internet sitesine ve bankaya siber saldırı düzenlenmiş, Rusya hükümetinin ise internet siteleri çökmüştü. Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous gibi çok sayıda hacker grubunun siber savaşa dahil olmasıyla birlikte ise siber savaş iyice alevlenmişti. Peki, Rusya ve Ukrayna arasındaki bu siber savaşta hangi hacker grubu hangi ülkeyi destekliyor? Twitter’da ZetLorento isimli kullanıcının derlediklerinden yola çıkarak hacker grupları kimin tarafındaymış, gelin birlikte bakalım.

Rusya-Ukrayna arasındaki siber savaşta hangi hacker grubu, hangi ülkeyi destekliyor?

Siber savaşta Ukrayna'nın yanında olan hacker grupları

Dünyanın en ünlü hacker grubu olan Anonymous, savaşta Ukrayna’nın yanında yer alıyor. Siber dünyada Rusya’ya karşı savaş açtığını açıklayan Anonymous, o zamandan beri belirli aralıklarla Rusya’ya ait pek çok hükümet ve RT gibi medya kuruluşlarının web sitelerine siber saldırılar düzenliyor. Bu saldırıların ise sadece bir internet sitesine ulaşımın geçici veya süresiz olarak engellenmesi olan DDoS (denial of service) saldırılarından ibaret olmadığı ifade ediliyor.

Anonymous’a bağlı bir hacker grubu olan GNG de aynı şekilde Ukrayna’yı destekliyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya merkezli bir banka olan SberBANK’a siber saldırı düzenleyen GNG, bu saldırıyı Ukrayna haklına destek vermek amacıyla yaptığını açıklamıştı.

Bunlar dışında DeepNetAnon, DDoSecrets, IŞİD’e ait web sitelerine saldırmak için kurulmuş olan Ghost Security gibi gruplar da Ukrayna'nın yanında yer alıyor.

Siber savaşta Rusya'nın yanında olan hacker grupları

Savaşta Ukrayna’yı destekleyen hacker gruplarının sayısı bir hayli etkileyici olsa da bu, dünyanın siber açıdan en güçlü devletlerinden olan Rusya’nın yanında yer alan hacker grupları olmadığı anlamına gelmiyor.

Kritik alt yapı konusunda son derece başarılı bir ekip olan Conti, rüm kaynaklarını Rusya’yı savunmak için Rusya’yı savunacağını belirterek siber savaşta Rusya’nın tarafında olduğunu açıklamıştı. Minsk merkezli hacker grubu UNC1151, savaşta Rusya’nın yanında yer alanlardan. Ayrıca Rusya’nın tarafında yer alan Zatoichi, bilgi kirliliği yayarak siber savaşa destek veriyor.

Hacker grubu SandWorm da Rusya’yı destekleyenler tarafında bulunuyor. Recorded Future’dan fidye yazılımı uzmanı Allan Liska ise SanWorm ve UNC1151’in son derece tehlikeli olduğunu ve yakından izlenmeleri gerektiğini belirtiyor. Ayrıca aşağıda listede belirttiğimiz tüm hacker grupları da bu siber savaşta Rusya'ya destek veriyor.

Ukrayna'yı destekleyen hacker grupları

Anonymous

GNG

DeepNetAnon

DDoSecrets

Ghost Security

IT Army of Ukraine

AgainstTheWest

SHDWsec

Belarusian Cyber Partisans

KelvinSecurity

Raidforums Admin

Rusya'yı destekleyen hacker grupları