Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine karşı siber savaş başlatan Anonymous, saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Grup üyesi bir hacker, saldırıların meşru nedenleri olduğunu ve barış sağlanmazsa Kremlin'e yönelik saldırıların artacağını söyledi.

Neredeyse bir aydır gündemimizin ana maddesi olan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Savaşın ilk günlerinde Rusya'ya siber savaş açtığını duyuran uluslararası hacker grubu Anonymous, BBC'ye bir röportaj verdi. Bu röportaj, Rusya için tehdit doluydu.

Anonymous, Rusya'ya birkaç önemli siber saldırı gerçekleştirdi. Bunlardan biri, ülkedeki bazı televizyon kanallarının hacklenmesiydi. Bu saldırı kapsamında televizyon yayınlarını kontrol etmeyi başaran hackerlar, bir mesaj yayınlayarak Rusya ve Rusların savaşa karşı olduğunu dile getirmişlerdi. BBC'ye yapılan açıklamalarda, bu tür saldırıların artırılacağı belirtildi.

Kremlin' yönelik saldırılar artacak

"Kremlin'e siber 'savaş' ilan ettiğimizden beri, Kremlin propaganda kanallarına yapılan ve asıl yayını kesintiye uğratan iki siber saldırı oldu. Ukrayna'daki mevcut durumun görüntülerini ve videolarını yayınladık." ifadelerini kullanan Anonymous üyesi hacker, açıklamasının devamında bu saldırıların artacağını ifade etti. "Ukrayna'da barışı sağlamak için hiçbir şey yapılmazsa, Kremlin'e yönelik saldırıları yoğunlaştıracağız." diyen bilgisayar korsanı, Rusya'yı açıkça tehdit etti.

Röportajla ilgili makalede konuştuğu hackera bunun ciddi bir siber suç olduğunu söylediğini belirten BBC muhabiri, dikkat çeken bir yanıtla karşılaştı. "Biliyorum. Ancak masum Ukraynalılar katlediliyor. Bu da saldırıları meşru hale getiriyor." diyen hacker, Rusya-Ukrayna savaşında ne kadar kararlı olduklarını da bu sözlerle dile getirmiş oldu.