Ukrayna'da Resmi Web Siteleri ve Bankalara Siber Saldırı

Ukrayna'da hükümetin web sitelerinin ve bankaların siber saldırı altında olduğu bildirildi. Saldırılar için Kiev, Rusya'yı suçladı.

21 Şubat’ı 22 Şubat’a bağlayan gece yaptığı açıklama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusunda bulunan Rusya yanlısı Donetsk ve Luhansk Cumhuriyeti ayrılıkçıların ‘sözde’ yönetimlerini resmi olarak tanıma kararı aldığını açıklamış; bunu takiben Rus ordusu Ukrayna’ya giriş yapmıştı.

Akıllara direkt “3. Dünya Savaşı mı geliyor?” sorusunu getiren bu kritik gelişmenin ardından pek çok ülkeden Rusya’nın bu kararının kabul edilemez olduğuna dair açıklama gelirken, Ukrayna’da da 18-60 yaş arası erkekler orduya alınmaya başlamıştı. Yaşanan bu olaylardan sonra bugün Ukrayna devlete ait pek çok web sitesi, siber saldırı sebebiyle kapatıldı.

Kiev, siber saldırılar için Rusya'yı suçladı

Ukraynalı yetkililer bu hafta, bilgisayar korsanlarının devlet kurumlarına, bankalara ve savunma sektörüne büyük saldırılar başlatmaya hazırlandıklarına dair çevrimiçi uyarılar gördüklerini söylerken; Kiev’in Rusya’yı suçladığı siber saldırılar için Moskova’dan herhangi bir müdahale olduğuna dair yalanlama geldi.

"Devletimize yönelik başka bir toplu DDoS saldırısı saat 16.00'da başladı. Birkaç bankadan ilgili verilere sahibiz" şeklinde kaydeden Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, meclis web sitesine saldırı düzenlendiğini de sözlerine ekledi. Fedorov saldırıdan etkilenen bankalar için herhangi bir isim vermezken, olaya dair yorum yapması için merkez bankasına ise ulaşılamadı.

Siber saldırının 'mütevazı' olduğu ifade edildi

Ukrayna savunma bakanlığı ve iki bankanın çevrimiçi ağları, geçen hafta ayrı siber saldırıların hedefi olmuş; ABD şirketi Netscout Systems Inc (NTCT.O) tarafından sonradan yapılan açıklamada (NTCT.O) saldırının ‘mütevazı’ olduğu belirtilmişti.

İnternet blokajı gözlemevi NetBlocks, perşembe günü Ukrayna hükümetinin web sitelerine bağlantıların düştüğünü bildirmiş, NetBlocks direktörü Alp Toker Reuters'e verdiği demeçte, "Mevcut ağ kesintisinin Ukrayna'daki birden fazla savunma ve bakanlık web sitesine ağ katmanı üzerinde kısmi etkisi olduğunu gözlemledik." ifadelerini kullanmıştı.

Toker, "Kesintilerin yayılması, savunma ve bankacılık platformlarını hedef alan son DDOS saldırısından farklı, ancak bankacılık platformları bu durumda etkilenmedi" şeklinde belirtmişti.