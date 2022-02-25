Rusya'ya Karşı Savaşan Ukrayna Lideri Zelenski Kimdir?

Ülkesinin Rusya'ya karşı mücadelesi ve bu konuda yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Ukrayna lideri Vladimir Zelenski kimdir? Komedyen ve oyunculuktan devlet başkanlığına gelme hikayesini anlattık.

Ben şu an bu satırları yazarken Ukrayna, dünyanın en güçlü ordularından biri olan Rusya'ya karşı hayatta kalma mücadelesi ver alıyor. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e tank ve uçaklarla girdiğine dair pek çok video ve açıklama bulunuyor. Bu kadar büyük bir güce karşı elindeki sınırlı imkanlarla karşılık vermeye çalışan Ukrayna'da ise tam bir seferberlik hakim.

Eli silah tutan tüm erkeklerin savaşa katılması istenirken doğrudan Ukrayna başbakanı Vladimir Zelenski'yi de sahada gördüğümüz görseller bulunuyor.(Görüntülerin güncelliği doğrulanmadı.) Eğer görseller doğruysa askeri üniformasını giyip savaşın göbeğinde ülkesini savunmaya çalışan bu başkanın bu hareketi ve yaptığı açıklamalar tüm dünyada büyük bir övgüyle karşılandı.

Twitter ve diğer sosyal medya platformları, televizyonlar ve hemen hemen tüm iletişim araçlarında adı geçen Vladimir Zelenski'nin kim olduğunu biliyor musunuz? Ukrayna'nın başkanlığına nasıl geldi? Başlanlığa geldiğinde daha 41 yaşında olan bu ismin önceki kariyerine baktığımızda karşımıza diğer siyasilere göre bambaşka bir kariyer çıkıyor. Komedyen ve oyuncu olan bu adam, ne oldu da bir ülkenin devlet başkanı oldu. Hadi gelin şimdi Zelenski'nin devlet başkanlığına kadar gelen hikayesine yakından bakalım.

Zelenski'nin ilk yılları

25 Ocak 1978 yılında Yahudi bir ailenin oğlu olarak doğan Volodimir Oleksandroviç Zelenski, profesör bir baba ile mühendis bir anneye sahip. Liseye başlamadan önce 4 yıl boyunca Moğalistan'ın Erdenet şehrinde yaşayan Zelenski, Kiev Ulusal Ekonomi Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı, ancak mesleğini profesyonel olarak yapmadı.

Zelenski'nin komedyen ve oyunculuk süreci

Zelenski'yi diğer devlet liderlerinden ayıran bir geçmişi var. Devlet adamı, siyasi hayatından önce oyuncu ve komedyenlik yapıyordu. 2008'den itibaren medya sektöründe çalışmaya başlayan Zelenski, bu sektöre yapımcı olarak başlamış, sonrasındaysa senaristlik, komedyenlik ve oyunculukla devam etmişti..

Zelenski'nin başkan olmasını sağlayan en önemli proje de 2015'te yayınlanan "Halkın Hizmetkarı" isimli bir dizi oldu. Bu dizide Ukrayna Cumhurbaşkanı'nı canlandıran Zelenski, sonrasında diziyle aynı isim olan "Halkın Hizmetkarı Partisi"yle gerçekten başkanlığa aday oldu ve rakibine karşı ezici bir üstünlük sağlayarak 2019'da Ukrayna Cumhurbaşkanı oldu. Zelenski'nin dizideki karakteri yolsuzluk karşıtı açıklamalarının videosu viral bir video olmuş otuzlu yaşlarındaki bir tarih öğretmeniydi. Viral videonun ardından karakteri Ukrayna Cumhurbaşkanı oluyordu.

Zelenski, 2015'te başlayan ve orijinal ismi "Servant of the People" olan Halkın Hizmetkarı dizisinin yapımcı şirketi olan "Kvartal 95" çalışanları ile diziyle aynı ismi taşıyan bir parti kurdu. Bu partiyle seçimlere giren Zelenski, büyük bir başarıyla devlet başkanlığına geldi.

Zelenski'nin siyasi kariyeri

Zelenski, Mart 2019'da Der Spiegel'e verdiği röportajda, siyasetçilere olan güveni yeniden sağlamak için siyasete girdiğini ve profesyonel, düzgün insanları yönetime getirerek siyaset kurumunun havasını olabildiğince değiştirmek istediğini söylemişti.

31 Aralık 2018'de 2019 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Zelenski, sadece 1 dönem başkanlık yapacağını söylemişti. Aday olduğunda ikinci tura kalıp rakibi ve önceki Ukrayna Cumhurbaşkanı olan Petro Poroşenko'ya karşı yüzde 73 oy alarak kazandı.

Zelenski, Cumhurbaşkanı olduktan sonra Nato ve Avrupa Birliği'ne yakınlığıyla ön plana çıkmaya başladı. Bu da Putin ve Rusya'nın hoşuna gitmedi. Aslında uzun süredir devam eden çeşitli çatışma ve siyasal kavgaların sonucunda 24 Şubat tarihinde resmen savaş başlamış oldu. Bugün sizlere cepheye inip ülkesi Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savunmaya çalışan Vladimir Zelenski'yi anlattık. Umarız bu çatışmalar en kısa sürede durur ve daha fazla insana zarar gelmeden anlaşma sağlanabilir. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili bilgileri canlı olarak takip etmek isterseniz buraya tıklayarak sürekli güncellediğimiz içerimize ulaşabilirsiniz.