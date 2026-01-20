Ulaştırma Bakanından Yeni 5G Açıklaması: Ne Zaman Tüm Ülkede Kullanılabilecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 5G hakkında yeni açıklamalar yaptı. Ülkenin her noktasında ne zaman erişilebilir olacağını paylaştı.

Türkiye, çok yakında 5G teknolojisini resmen kullanmaya başlayacak. 5G ihalesinin geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirildiğini görmüştük. İhale sonucunda da hangi şirketin kaç frekans alacağı belli olmuştu. 5G’nin 1 Nisan 2026 itibarıyla ülke genelinde resmen kullanılmaya başlamasını bekleniyordu.

Şimdi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından 5G teknolojisi hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan, 5G’nin bir kalkınma altyapısı olduğunu söylerken tüm ülkeye ne zaman yayılacağını da açıkladı.

2 yıl içinde ülkenin her noktasında sunulacak

Ankara’da bir etkinlikte açıklamalar yapana Uraloğlu, 5G’nin Türkiye’nin üretim gücünü, hizmet kalitesini ve teknolojik rekabetçiliğini aynı anda yükselten bir kalkınma altyapısı olduğunu ifade etti. Ayrıca 5G sayesinde tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamaları, uzaktan ameliyatlar gibi hayati uygulamaların gerçek zamanlı veri aktarımıyla mümkün olacağını, medya sektöründe 8K yayın yapılabileceğini, akıllı tarım uygulamaları geleceğini ve çok daha fazlasını göreceğimizi söyledi.

Bu stratejik dönüşümün mali ve kurumsal zeminini de sağlam biçimde oluşturduklarını belirten Uraloğlu, tüm Türkiye’de 5G’yi 2 yıl içerisinde hizmete sunmayı hedeflediklerini belirtti. Yani 1 Nisan’da kullanıma sunulacak olsa da ülkenin her noktasından erişilebilir olması 2 yıl civarı sürecek.