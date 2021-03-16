Gelecek 10 yıl ile ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, insansız hava araçlarının çok daha gelişeceğini ve uçan taksileri göklerde görmeye alışacağımızı söyledi.

Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen ’Havacılıkta Gelecek ve Gelişen Teknolojiler Çalıştayı' adlı etkinliğe video konferans aracılığı ile bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüm dünyada çalışmalar yürütülen uçan taksiler ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Önümüzdeki On Yılı Öngörmek” konusu konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, “2010 yılı itibarıyla yıllık olarak sunulan taşıma kapasitemizi 511 bin tondan, 2019 yıl sonu itibarıyla yüzde 390 oranında artırarak 2,5 milyon tona çıkardık...2015 yılı itibarıyla dünya hava kargo firmaları arasında 15’inci sırada yer alırken, 2019 yıl sonu itibarıyla 6’ncı sıraya yükseldik” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Elektrikli uçaklar gündemimizde olacak

Dünyanın pek çok ülkesinde hava taşımacılığı çalışmalarının bir parçası olan uçan taksiler hakkında da konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Akıllı ve otonom ulaşım sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte önümüzdeki 10 yılda, insansız hava araçlarının çok daha gelişeceğini göreceğiz” dedi ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Havayolu ulaşımında çevre hassasiyetinin gereği olarak elektrikli ve hatta güneş enerjili uçaklar gündemimizde olacak. Bunun yanında modüler uçaklarla birlikte, çok katlı uçaklar yaygınlaşacak. Sesle yarışacak hipersonik uçakların dönemi başlarken, uçan taksileri de artık göklerde görmeye alışacağız.”

İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın çalışmaları devam ediyor

Türkiye’nin havacılık konusundaki çalışmalarından da bahseden Karaismailoğlu, “Türkiye’nin uzayda da söz sahibi olabilmesi için uydu çalışmalarımıza hız verdik. Bu yılın ocak ayında Türksat 5A haberleşme uydumuzu başarı ile uzaya gönderdik. Türksat 5B’yi de yıl içinde göndereceğiz” dedi ve açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı.

“İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın ülkemizdeki entegrasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Türksat 6A da 2022’de uzaydaki yerini alacak. Havacılık sektöründeki bu denli büyük yatırımlarımıza rağmen, daha yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz.”